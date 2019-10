Dubbel drama: Vivian Reijs vlak voor hartstilstand verlaten door man

Vivian Reijs (42), die onlangs werd getroffen door een hartstilstand, en haar echtgenoot Dirk Hoorn zijn niet meer samen. Haar manager bevestigt de breuk aan ‘NU.nl’ na berichtgeving van ‘Story’.

Vlak voor hartstilstand vertrokken

Voor de buitenwereld oogden ze als een dolgelukkig, samengesteld gezin. Maar van dat geluk zou nog maar weinig over zijn. “Vlak voordat Vivian begin oktober een hartstilstand kreeg, is Dirk weggegaan”, vertellen bekenden van het stel aan Story. “Sindsdien is Vivian heel verdrietig.”

Dirk afwezig op Instagram

Opvallend was dat Vivian in het nieuws over haar hartstilstand de naam van Dirk nergens noemde. In een uitgebreide post op Instagram vertelde Vivian over het moment van haar korte hartstilstand en dat ze dankzij haar dochter Day en het ambulancepersoneel snel gereanimeerd kon worden.

‘Wake-up call’

Ook schreef ze: “Wat een mega wake-up call. Vanuit mijn vak en passie weet ik altijd hoe ik voor mezelf moet zorgen. Maar één ding vergat ik de afgelopen jaren: te luisteren naar mijn eigen grenzen, mijn stress te beperken en tijd voor mezelf te nemen. […] Ik zal echt even een stapje terug moeten doen. En opnieuw mijn balans moeten vinden, fysiek en emotioneel.”

‘Geen spoor’ van echtgenoot

Ook in de weken daarna noemde Vivian nergens de naam van haar echtgenoot. Vivian liet eerder via haar manager nog weten het bericht noch te willen bevestigen noch te ontkennen. Daar is ze woensdagmorgen dus op teruggekomen.

Huwelijk

De voedingsdeskundige en voormalig presentatrice trouwde tweeënhalf jaar geleden in Oostenrijk met de ondernemer die ze in 2013 had ontmoet. Eerder was Vivian getrouwd met tekstschrijver John Ewbank, met wie ze dochter Day (14) kreeg. Bij Dirk dacht ze ware liefde te hebben gevonden. Het stel heeft samen zoontje James (3).

