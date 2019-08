Duitse pers heeft argwaan: is Sylvie’s nieuwe vriend een bedrieger?

Sylvie Meis is dolgelukkig met haar nieuwe vriend Niclas Castello, maar heel wat fans en de Duitse pers zetten hun vraagtekens bij haar nieuwe vlam. De internationaal geliefde kunstenaar zou ook volgens ‘De Telegraaf’ niet helemaal eerlijk zijn over zijn reputatie en bedoelingen.

Nieuwe naam

Niclas Castello bestond een paar jaar geleden nog niet eens. Hij is geboren als Norbert Zerbs, maar koos voor zijn artistieke carrière zijn pseudoniem Niclas. Maar dat is niet eens het probleem volgens het Duitse weekblad Closer. Castello zou Sylvie’s bekendheid misbruiken om zelf een naam op te bouwen. Er zitten dan ook wat grote gaten in zijn cv. Zo zegt een voormalige vriend van de kunstenaar: “Iedereen kan beweren een kunstwerk aan Jay-Z verkocht te hebben. Wie controleert dat?”

Geen eigen stijl

Niclas kwam terecht bij een kunsthandel in Hamburg die wat van zijn werken kocht. Maar zijn creativiteit wordt niet al te hoog ingeschat door anderen: “Zou je hem zeggen dat doeken van Mickey Mouse met een roze hoedje nu helemaal de trend zijn, dan gaat hij die schilderen. Een eigen stijl heeft hij totaal niet.”

Social media

Ook de prijzen van zijn kunstwerken (die voor tienduizenden euro’s verkocht zouden worden) blijken niet te kloppen. Een kunstkenner zegt dat “het gebruikelijk is dat kunstenaars onderling werk van elkaar kopen, zonder af te rekenen. Ze geven alleen aan een bepaald bedrag betaald te hebben, dat drijft de prijs op en maakt dat een bepaalde kunstenaar op die manier gewild wordt.” Om sneller bekendheid op te bouwen, is social media erg belangrijk. Wat opvalt is dat de kunstenaar in juli, toen zijn relatie met Sylvie naar buiten kwam, opeens op plek 24 op Artnet kwam te staan. Op de website wordt een Top 300 bijgehouden van welke kunstenaars wereldwijd het meest in trek zijn.

Lees ook

Hilarisch ‘ochtendritueel’ van Sylvie Meis gaat viral en Twitter komt niet meer bij

Het beste voor Sylvie

Wij hopen voor Sylvie dat dit uiteindelijk toch allemaal geruchten blijken, en de gevoelens niet van een kant komen. Het zou toch fijn zijn als een relatie een keer wel de ‘wittebroodsweken’ overleeft.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Niclas Castello (@niclas.castello) op 30 Mei 2019 om 9:30 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Superguide | Beeld: ANP