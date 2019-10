Eerlijker krijg je ze niet: Miljuschka deelt prachtfoto van ‘happy rolls’

Een vetrolletje? Flair-columniste Miljuschka Witzenhausen ligt er niet wakker van. Sterker nog: de RTL-presentatrice heeft haar lichaam volledig omarmd en deelt met trots een foto van haar ‘happy rolls’.

Rolletjes geluk

Dat Miljuschka van lekker eten houdt, is niet zo gek. Ze is immers een echte foodie en succesvol tv-kok. Terwijl talloze BN’er zich aan een strikt dieet houden voor een strak lichaam, laat zij een taartje of bagel niet staan. Een vetrolletje meer of minder maakt haar dan ook niet uit. ‘Creamcheese + sugar = happy rolls’, schrijft ze bij een bikinifoto van haar buik.

‘Puur natuur’

Miljuschka is een inspiratie voor het accepteren van jezelf, vinden haar fans. ‘Je bent een geweldige en mooie vrouw, een voorbeeld voor mij en ik denk voor velen’, schrijft een volger. ‘Wat ben jij toch een mooi mens! Niets verpakken, laten zien hoe het is. Zo mooi puur… Dat is gelukkig zijn met jezelf’, reageert een andere fan. Ook Nicolette van Dam, Lieke van Lexmond en Jan Versteegh reageren enthousiast op haar eerlijke post.

Hoognodige vakantie

Miljuschka viert momenteel vakantie met haar gezin in Turkije, waar ze onder andere een spectaculair waterpark bezocht. Die vakantie kon ze goed gebruiken, want de presentatrice heeft een roerige periode achter de rug. Zo ging haar familie door een slopende periode gedurende het Holleeder-proces, waarin haar moeder Astrid getuigde tegen haar criminele broer. Daarnaast is Miljuschka verhuisd naar een waanzinnige boerderij, maar eist de pittige verbouwing soms zijn tol. Ook de nare ziekte van haar dochtertje zorgt voor veel stress.

Dit bericht bekijken op Instagram Creamcheese + Sugar = Happy Rolls Een bericht gedeeld door Miljuschka (@miljuschka) op 22 Okt 2019 om 1:07 (PDT)

Bron: Story | Beeld: Flair