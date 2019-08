Meghan Markle kennen we tegenwoordig natuurlijk als hertogin van Sussex en de geliefde van prins Harry, maar we vergeten ook nooit dat ze een grote rol had in hitserie ‘Suits’. En dat is niet de enige tv-klus die de voormalig actrice gehad heeft.

Voordat Meghan te zien was als Rachel in Suits, had ze wat kleinere rollen. Zo dook ze in twee afleveringen van 90210 af en begon ze haar carrière ooit als koffermeisje bij het programma Deal or No Deal. Dat was een van haar eerste klussen voor de camera.

Deal or No Deal

Toen Meghan 21 jaar oud was, was ze in maar liefst 34 afleveringen van Deal or No Deal te zien. Zo’n tien jaar later, in 2012, scoorde ze haar als Rachel Zane in Suits; ze speelde in deze serie tot 2017. Eind dat jaar kondigden Harry en Meghan aan te gaan trouwen, en verhuisde de brunette naar Londen. Hiermee liet ze haar televisiecarrière achter zich.

Gezin

Op 19 mei 2018 stapten Harry en Meghan in het huwelijksbootje. Een jaar later, in de ochtend van 6 mei, bracht Meghan Markle haar eerste kindje ter wereld. ’s Middags werd het heuglijke nieuws bekendgemaakt met een bijzondere Instagram-post, waarbij meteen vermeld werd dat het een jongetje was geworden. Een paar dagen later werd het kleintje voor het eerst aan de wereld getoond en kregen we te weten dat hij naar de naam Archie luistert.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door The Morning Toast (@themorningtoast) op 4 Aug 2019 om 2:20 (PDT)

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP, Instagram