Onherkenbaar: zó zag ‘Temptations’ Lie er uit voor plastische chirurgie

Lie Meurs is geen nieuw gezicht in de wereld van realityshows. Eerder was ze al te zien in ‘Ex on the Beach’ en nu brengt ze de mannen het hoofd op hol in de VIPS-versie van ‘Temptation’. Ze is daar met haar tatoeages, lange, hoogblonde haar, wulpse lichaam en pikante kledingkeuze zonder twijfel één van de opvallendste verschijningen. Vroeger zag ze er echter heel anders uit…

Haar entree bij ‘de ultieme relatietest’ was een beetje ongemakkelijk. Lie is immers niet alleen een oude bekende van Quinten, maar ook Fabrizio heeft ooit wat met haar gehad. Een extra reden voor zijn vriendin Pommeline – die ‘heel toevallig’ best een beetje op Lie lijkt – om zich flink zorgen te maken over wat er allemaal gebeurt aan de andere kant van het eiland.

Makeover

In Ex on the Beach gaf Lie toe ooit haar lippen te hebben laten opvullen. Wie onderstaande oude foto’s bekijkt, zal wellicht gaan twijfelen of die lippen het enige zijn waar de Vlaamse iets mee heeft laten doen. Ook haar oogkleur lijkt met de jaren veranderd. Zo is in de oude posts nog te zien dat ze bruine kijkers heeft, terwijl ze tegenwoordig tijd door het leven gaat met licht grijze / blauwe ogen. Verder heeft haar haar alle kleuren van de regenboog gehad, van lila tot knalrood. Zou jij haar herkennen als het meisje op deze oude foto’s?

