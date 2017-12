Leonieke: ‘Het einde van deze video verwacht je écht niet, maar grappig is het wel’

Leonieke is hoofdredactrice van Flair. Ze is getrouwd met Robert en moeder van Willem en Boris. Elke week selecteert ze de grappigste, schattigste en ontroerendste, maar vooral de leukste viral video’s die je écht gezien moet hebben.

All you need is… Verrassingen

‘Ah, bij dit filmpje smelt mijn hart. Het is echt een brok-in-de-keel-filmpje. Superlief en ontroerend om te zien, helemaal tijdens de decembermaand.’

Smelt!! 😍😍 #allyouneedislove #aynil Een bericht gedeeld door RTL XL (@rtlxl) op 26 Nov 2017 om 12:55 PST

Niets zal meer hetzelfde zijn

‘Wat een goede grap, was het eerste wat ik dacht toen deze video eindigde. Dit filmpje van de jonge Franse filmmaker Gaspar Palacios is echt een goed voorbeeld hoe je een kort verhaal krachtig kunt overbrengen. Het speelt ook nog eens in op de actualiteit. Je voelt het eind totaal niet aankomen, dat is knap gedaan.’



Kruipen 2.0

‘Bij deze video denk je dat kruipen voor baby’s in de toekomst overbodig wordt. Ik vind het soms wat ver gaan, dat hele robots are taking over-gebeuren, maar ik zie de humor er wel van in.’



Beeld Shutterstock