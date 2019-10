Nederlandse ‘Joker’-bezoekers zien massaal déze BN’er in de hoofdrol

Veel Nederlanders hebben de nieuwste DC-film ‘Joker’ al in de bioscoop bewonderd; binnen twee weken trok de film al een half miljoen mensen naar het witte doek. En terecht, want het is een waar meesterwerk. Maar behalve dat het een prachtfilm is, viel bezoekers in ons land ook iets anders opmerkelijks op…

Hans, is that you?

Diverse kijkers hadden het idee te kijken naar een duistere variant van de Hollandse komedieheld Hans Teeuwen, in plaats van acteur Joaquin Phoenix. Dat blijkt uit vele berichten op Twitter, waarin de vergelijking keer op keer gemaakt wordt.

Bijna identiek

We kunnen niet ontkennen dat ze een beetje gelijk hebben. Die blikken, dat – op de kleur na – bijna identieke kapsel, de opmerkelijke dansjes. En daarnaast delen Joker en Hans natuurlijk ook soort van dezelfde carrière: die van stand-up comedian. Een greep uit de tweets.

De hele tijd dat ik naar de Joker keek moest ik denken aan Hans Teeuwen. #JokerMovie pic.twitter.com/TJvvp5jqPQ — Olaf C. L. Spanjaart (@OSpanjaart) October 4, 2019

Gisterenmiddag Joker gezien. Wat een indrukwekkende mooie film! Joaquin Phoenix zet hier een knap staaltje acteerwerk neer!! En ik vond hem om Hans Teeuwen lijken, ook met de dansjes. pic.twitter.com/YXGqGKn7Sy — 🎃Angelique🥂🍷 (@Ponylipjes) October 23, 2019

Wij hadden altijd al een #Joker gehad… Hans Teeuwen… Zojuist gezien de film. Ik denk dat vele landgenoten aan Hans gedacht hebben tijdens de film. Ik bijna de hele film…. Film is geweldig mooi — Harold N. Boldewijn (@heraldnelson) October 28, 2019

Ben ik de enige die de Joaquin Phoenix Joker erg vind lijken op Hans Teeuwen? pic.twitter.com/FtNHcZuiii — Tim Arts (@timarts) October 7, 2019

Kent iemand hier Hans Teeuwen persoonlijk? Zo ja, wil diegene me vertellen wat híj nou van Joker vond? Ik móet het weten. Hartelijk dank. pic.twitter.com/x47uhQCzLp — Eva Hoeke (@EvaHoeke) October 24, 2019

Goede film hoor, The Joker. Wat een glansrol van Hans Teeuwen! pic.twitter.com/0AtHXpGtVc — David Haakman (@dafit) October 12, 2019

#Joker gezien. Heb 2,5 uit het idee gehad dat ik naar een film van @Koning_Hans Teeuwen heb zitten kijken. pic.twitter.com/fdtfI2jQ1w — 🅹🌞🅷🅽 (@John_Rdam) October 9, 2019

De trailer:

