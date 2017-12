De huishoudladder van Peter Aerts: ‘Ik ben wel een pietje-precies als het gaat om hygiëne: handen voor het eten wassen en dat soort dingen’

De was cheffen, stofzuigen, het bed opmaken, vaatdoekjes uitkoken, poepluiers verschonen. Elke week testen wij de huishoudelijke capaciteiten van een bekende Nederlandse man. Deze keer: K1-vechter slash acteur Peter Aerts.

Lees ook: De huishoudladder van Niels Geusebroek: ‘Rommelig? Ik vind dat een huis moet leven’

In het kort

Peter Aerts (47) werd in de jaren negentig drie keer wereldkampioen K1 en traint tegenwoordig jonge sporters in z’n eigen sportscholen. Vanaf deze week kun je ’m ook naast Najib Amhali zien in De Familie Slim, een familiefilm over een uitvindersgezin. Peter is getrouwd en heeft drie kinderen. Ze wonen in Borne.

Hoe ziet de taakverdeling in jullie huishouden eruit?

‘Ons huis staat op een groot terrein van zo’n 1600 vierkante meter. Ik doe de tuinen, met soms een beetje hulp van een tuinman. Mijn vrouw zorgt meer voor het huis. Is zij ziek, dan help ik wel een handje mee.’

½ puntje voor de ietwat ouderwetse rolverdeling. Saillant detail: zowel Peter als zijn vrouw hebben geen idéé hoeveel vierkante meters hun huis telt.

Hoe vaak maak jij het toilet schoon?

Lachend: ‘Nou, eigenlijk nooit. Ik denk dat ik het in mijn diensttijd weleens heb gedaan. Daarna nooit meer.’

En geloof ons: hij is het ook echt niet van plan. 0 punten

Wie doet de boodschappen bij jullie?

‘Die doet mijn vrouw. Soms, heel soms, doe ik het. En als zij haast heeft of iets is vergeten, dan wil ik het ook nog wel even halen.’

Zijn vrouw klinkt inmiddels als De Ideale Huisvrouw. Alle lof voor haar, 0 punten voor Peter.

Maak je ’s ochtends netjes je bed op?

‘Mijn vrouw staat rond half zeven op om voor de kinderen pannenkoekjes te bakken. Ik kom er een kwartiertje later uit. Dan ga ik meteen een rondje lopen met onze twee Argentijnse doggen. Mijn vrouw maakt het bed later in de ochtend op.’

Persoonlijk bakken wij ’s ochtends liever pannenkoekjes dan dat we in de regen buiten lopen met twee honden, dus toch 1 puntje.

Ben jij een rommelkont of een pietje-precies?

‘Rommelig, ik laat dingen slingeren. Ik hoor mijn vrouw weleens geërgerd roepen: ‘Ruim dat nou eens op!’ Ik ben wel een pietje-precies als het gaat om hygiëne: handen voor het eten wassen en dat soort dingen.’

Een beetje van allebei, da’s dan een ½ puntje.

Lees de antwoorden op nog meer huishoudelijke vragen én de score op de huishoudladder in de nieuwste Flair!

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome