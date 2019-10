Hiep hiep hoera, dochterje Jan Versteegh is jarig

Het is feest in Huize Versteegh. Niet alleen wordt spelshow Lingo, die Jan presenteert, verlengt ook zijn dochter is vandaag jarig. Op zijn Instagram deelt de presentator een enorm schattige foto van zijn jarige jetje.

“Mijn liefste prinses is twee! Het lijkt wel gisteren dat je er ineens was en nu blaas je twee kaarsjes uit. Liefde tot de sterren en terug.” Naast Lulu Keesje hebben Jan en zijn vrouw Dieuwertje nog een meisje Bella Didy.

Felicitaties

Het stel kan in ieder geval op genoeg felicitaties rekenen. Half bekend Nederland feliciteert het prachtige meisje met haar verjaardag.

Bron: Instagram | Beeld: Anpfoto, Instagram