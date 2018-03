Het huishoudboekje van Janneke: ‘We moesten euro voor euro terugbetalen door hard te werken’

Naam Janneke (41) verzorgende verpleeghuis (24 uur)

Relatie Getrouwd met René (42), magazijnmedewerker (36 uur)

Kinderen Lorenzo (13) uit een eerdere relatie

NETTO-INKOMSTEN

Salaris: € 1175 (variabel door onregelmatigheidstoeslag)

Salaris partner: € 1601

Kinderbijslag: € 95,73

TOTAAL € 2871,73

UITGAVEN

Hypotheek € 656

Gas, water en licht € 132

Verzekeringen € 321

Oppas € 50

Televisie € 24,50

Videoland € 10

Internet + mobiele telefoons € 73

Boodschappen € 280

Auto € 100

Reiskosten werk man € 80

Afbetalingen en rente op schulden € 250

Bijdrage moeder € 100

TOTAAL € 2076,50

SPAARGELD € 500

SCHULDEN € 6000

Hoe komen jullie aan 6000 euro schuld?

‘Het begon allemaal toen mijn moeder met pensioen ging. Ze had haar leven lang gewerkt, maar amper pensioen opgebouwd doordat haar baas zijn zaakjes niet goed had geregeld. Na de scheiding ging mijn vader er ook nog met de helft van haar kleine pensioentje vandoor. Toen ze moest stoppen met werken, en alleen van haar AOW moest leven, redde ze het financieel niet. Ze wilde langer doorwerken, maar dat mocht niet van haar baas. Ze kon de huur wel betalen maar had amper nog geld over voor de boodschappen. Ik was toen al alleen met mijn zoon en had het ook niet breed. Maar natuurlijk hielp ik mijn moeder. Ik kocht boodschappen voor haar en betaalde rekeningen als zij ze niet kon betalen. Op die manier maakte ik mijn eerste schulden. Ik gebruikte mijn creditcard om aankopen te doen, terwijl ik eigenlijk geen geld had om dat terug te betalen. Zo liep mijn schuld al snel op naar een paar duizend euro. Toen leerde ik mijn man kennen, die net gescheiden was en ook schulden had gemaakt.’

Hoeveel schuld nam je man mee?

‘Toen we elkaar net leerden kennen, was de boedelscheiding nog niet eens rond bij René. Het was toen nog niet duidelijk hoeveel schuld eruit zou komen. Hij wist wel dat hun huis verkocht moest worden en dat dat flink onder water stond. Het duurde ruim een jaar voor de boel was afgewikkeld. Er bleef een schuld over die René en zijn ex-vrouw samen deelden. Hij de helft, zij de helft. Dat deden ze heel netjes, zo samen. Het was een bedrag van zo’n 17.500 euro per persoon.’

Dat is geen goed begin van een relatie, lijkt me. Zo veel schulden.

‘Nee, het bracht veel stress met zich mee. Ik liep rond als een kip zonder kop en maakte het ene na het andere plan over hoe we het moesten aanpakken. De ene dag wist ik zeker dat we het vooral zo moesten aanpakken. De volgende dag had ik weer wat anders gelezen op internet en belde ik René: ‘Nee, we gaan het toch zo doen.’ Ik zocht naar een gouden tip, een snelle oplossing, maar die was er gewoon niet. We moesten euro voor euro terugbetalen door hard te werken en geld te verdienen en aan de andere kant te besparen op onze uitgaven. Zo simpel was het.’

Was schuldhulpsanering ooit een optie voor jullie?

‘We hebben daar ooit een gesprek over gehad, maar we besloten dat toen niet te doen. Los van dat we misschien niet eens in aanmerking kwamen, hoor. Schuldhulpsanering is er voor mensen die te weinig inkomen hebben om hun schulden ooit nog terug te betalen. Dat gold niet voor ons. Mijn man en ik hadden allebei onze huidige baan al. Het zou best lang duren, maar we konden onze schulden best zelf afbetalen. Als we op onze uitgaven zouden letten en consequent zouden afbetalen.’

Beeld: IStock