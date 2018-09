Heel scherp: meisje maakt Tindermatch wijs dat ze hetzelfde telefoonnummer hebben

We hebben deze situatie allemaal wel eens meegemaakt: je hebt er iets te gretig op los geswiped op Tinder en je krijgt een match met iemand die je bij nader inzien toch niet zo ziet zitten… Wat doe je dan? Optie 1: je zegt eerlijk dat het niets gaat worden. Optie 2: je zegt helemaal niets meer en ghost als de wiedeweerga het gesprek. Optie 3: je besluit er een hilarische grap van te maken.

Lees ook: Relatie-experts: ‘Zet blauwe vinkjes op WhatsApp uit’

Hannah koos voor optie 3 en liet Patrick, haar Tindermatch, geloven dat ze hetzelfde telefoonnummer hadden. En nu zou je denken dat niemand daar intrapt, maar neen, niets is minder waar. Patrick begreep er helemaal niets van.

Na een tijdje besloot Hannah hem maar uit zijn lijden te verlossen. Ze sms’te hem, maar zelfs tóén had hij niet direct door wat er aan de hand was.

i just convinced a tinder boy we had the same number so i didnt have to text him pic.twitter.com/guDBlP3iw3

— hannah (@hannahhhhxoxo) 22 augustus 2018