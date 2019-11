Als het aan André Hazes ligt viert hij kerst samen met nieuwe vlam en ex

Dat André Hazes volop in het showbizz nieuws was afgelopen week is bijna niemand ontgaan. De zanger had namelijk bekend gemaakt dat hij en Monique Westenberg definitief uit elkaar zijn. Het ging al maanden niet lekker tussen de twee. ‘We bleven het proberen, maar op een gegeven moment weet je dat de koek op is’, vertelde André in een interview met Shownieuws.

Monique reageerde via Instagram over de break-up met: “Afgelopen week hebben wij een goed gesprek gehad waarna wij toch besloten definitief een punt achter onze relatie te zetten. De reden hiervan is omdat er geen afspraken gemaakt kunnen worden op bepaalde eigenschappen die nodig zijn om niet alleen als artiest, maar ook als gezin balans te hebben.” Ondanks de breuk is het voornaamste doel van de twee het geluk van André Hazes Jr.

Nieuwe vlam

Ook het nieuws over André’s nieuwe vlam Bridget Maasland verspreide zich als een lopend vuurtje. Toen de twee door Edwin Smulders op de foto werden gezet tijdens hun eerste officiële date, hoefde het kersverse koppel hun gevoelens niet meer voor elkaar te verbergen. De zanger: ‘Sinds kort heb ik contact met Bridget Maasland en we onderzoeken of we het leuk vinden samen’, verklaarde hij.

Ook Bridget reageerde over hun relatie tijdens het radioprogramma van Frank Dane. Bridget: ‘We hebben het leuk. That’s it, eigenlijk.’ Ze benadrukt dat er nog geen sprake is van een relatie. ‘Laten we niet te hard van stapel lopen,’ zei ze. ‘Dat moeten we nog uitzoeken, zo lang zien we elkaar nog niet.’ Wel is ze smoorverliefd: ‘Hij is ook verliefd. Dat is wel leuk hè.’

Kerstmis

De zanger die gisteren bij RTL Boulevard zat vanwege de lancering van zijn kerstsingle ‘Samen met jou’ weet nog niet waar hij kerst gaat vieren. Of dat nu bij zijn familie, met zijn nieuwe vlam Bridget Maasland is, of met zijn ex Monique Westenberg, de moeder van zijn zoontje, is. ‘Als het aan mij ligt, vier ik kerst met iedereen’, vertelt André. In ieder geval ligt het voor de hand dat Bridget sowieso in de kerstplannen van André voorkomt.

Sterke vrouwen

“Met mij gaat het goed”, verzekert André tegenover RTL Boulevard. “Het was natuurlijk een rare tijd en we hadden wat negatieve reacties ontvangen, maar ik heb het heel fijn met Bridget. Ik ben wel écht gek op haar.” Over de negatieve reacties laat hij weten: “Ik ben blij dat ik alleen maar sterke vrouwen om me heen heb die dit aankunnen, ik denk dat een ander gillend weg zou rennen.”

Bron: Story | Beeld: ANP