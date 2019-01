Flairs Vijf: Valentijnsdag komt er weer aan, 5x musthaves ter voorbereiding

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf musthaves voor Valentijnsdag op een rijtje.

1. STEPS – Jurk met bloemenprint

Op zoek naar een mooie outfit voor een etentje buiten de deur met je geliefde? In de collectie van Steps vind je nu de ideale jurk. Een getailleerd model met korte mouwen – mooi te combineren met een vestje – in een fleurige bloemenprint van frisse kleurtjes. Door de stevige stretchstof sluit-ie mooi aan op het lichaam en met een ritssluiting aan de achterkant trek je ‘m gemakkelijk aan. Door de sportieve strepen aan de zijkant is de jurk vrouwelijk én stoer tegelijk. Je koopt ‘m voor hier voor € 79,99.

2. Lush Valentijnscollectie – Big Banana Massage Bar

Wil je jouw partner verwennen met een heerlijk verzorgingsproduct? Zeep-walhalla Lush heeft speciaal voor Valentijnsdag een collectie gelanceerd met een fruit- en liefdesthema. De collectie bestaat uit onder andere de Big Banana Massage Bar. Dit is een romige bar waarmee je een heerlijke massagesessie kunt houden. De bar bestaat uit cacao- en sheaboter die door de warmte van de huid smelten. Ook bevat de bar pittige kruidnagelolie en verfrissende, Braziliaanse sinaasappelolie die de huid stimuleren én – altijd fijn – verjongen. Het ideale product om jullie dag samen mee af te sluiten! De prijs van de Big Banana Massage Bar is €9,95 en je kunt ‘m hier bestellen.

3. Hunkemöller – Jaida lingerie set

Je vriend, verloofde of man verrassen met lingerie, is nooit verkeerd. Ben je op zoek naar vrouwelijke lingerie met een sexy uitstraling? Dan is de Jaida-set van de Hunkemöller perfect voor jou. Het is een roze, kanten lingeriesetje dat bestaat uit een voorgevormde push-up beugelbh en een string. Het kant en de diamantjes maken de set vrouwelijk, maar door de straps aan de onderkant van de bh heeft de set een sexy look. De bh koop je voor € 34,99, de string kost € 12,99. Shop beide items hier.

4. 999 vragen aan je partner

Wil je je partner verrassen met een origineel cadeau? Dan is het boek ‘999 vragen aan je partner’ té leuk om te geven. Je kunt over van alles vragen stellen; over hem, zijn familie of jullie relatie. In het boek zijn open vragen, ja/nee-vragen en tweekeuzevragen te vinden waardoor jullie elkaar beter zullen leren kennen. Het boek kost slechts € 9,99 en is hier verkrijgbaar.

5. Dior Sauvage

Parfums blijven een populair cadeau om aan je partner te geven. Dior heeft een nieuwe herenparfum aan haar collectie toegevoegd; Dior Sauvage. Deze frisse geur is gemaakt van de citrusvrucht bergamot Reggio di Calabria, wat zorgt voor een heerlijke frisheid. De geur wordt omschreven als een helblauwe frisse hemel die een woestijn overheerst. Klinkt best spannend, hè? Het flesje heeft een simpel, maar strak ontwerp en valt dus vast en zeker in de smaak bij je hubbie. Een flesje kost € 77,75 en kun je hier bestellen.

Beeld: Instagram