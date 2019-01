Flairs Vijf: 5x de lekkerste damesgeuren (voor Valentijnsdag)

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf keer de heerlijkste parfums voor je op een rij. Kun je meteen hinten naar je vent #Valentijnsdag.

1. Jo Malone London – Wild Flowers & Weeds

In deze limited edition-collectie bevinden zich vijf heerlijke geuren die niet alleen de schoonheid van de natuur in een cologne weten te vangen, maar geluksmomenten creëren op de meest onverwachte wijze. De parfums zijn vanaf maart beschikbaar voor € 57,- bij geselecteerde Douglas, Bijenkorf, Hudson’s Bay, ICI Paris XL, Beauty x Schouten winkels.

2. Kenzo – Eau de Vie

Deze geur wordt gezet door de pioenroos met het motto om het leven vol liefde en passie te nemen. Eau de Vie is al verkrijgbaar vanaf € 56,01. Pssst: en nu met -10% korting bij Douglas!

3. Yves Saint Laurent – Black Opium Intense

Deze geur is voor de intense vrouw die gewaagd, onafhankelijk en verleidelijk is. Met een subtiele mengeling van Sambac jasmijn en sandelhout-essence is dit de geur waar iedereen naar verlangt. Verkrijgbaar vanaf € 80,72 bij Douglas.

4. Gucci – Guilty Pour Femme

Gucci’s Guilty kennen we natuurlijk al een tijdje, maar nu brengt het Italiaanse modehuis Gucci Guilty Pour Femme op de markt. Onder andere mandora, roze peper, sering en patchoeli maken deze geur zalig krachtig. Al verkrijgbaar vanaf € 69,14 bij Douglas.

5. Marc Jacobs – Daisy Love

Deze onmiskenbare vrouwelijke geur bestaat uit bloemige noten en een sprankelende gourmand-twist. Florale ‘Daisy’ bloemblaadjes en de warme combinatie van kasjmiermusk en drijfhout zorgen samen voor een verfijnde en memorabele basis. Het parfum is verkrijgbaar vanaf € 57,12 bij Douglas.

Beeld: Instagram, persbureau’s