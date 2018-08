Flairs Vijf: 5x lekkere keukens die tot laat open zijn

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf lekkere keukens die tot laat open zijn voor je in de spotlight.

1. Nachtelijke escapades bij Bardak

Een “paar” drankjes loopt uit tot een nachtelijk streetfood-bacchanaal als borrelaars het late-night menu van Bardak ontdekken. Volgestouwde pita’s en kruidige vleesgerechten worden bereid met de typische voorliefde voor verse, lokale producten van de Tel-Avivianen. In zowel de rib-eye, kebabs, garnalenfalafel en zwezerik als de vegetarische of vegan opties zoals paddenstoelen-shawarma, geroosterde bloemkool en geblakerde aubergine. En al deze smaakexplosies zijn in de weekenden tot middernacht (!) te bestellen. Perfect voor de zomerdagen.

2. The Butcher Social Club

Als de rest van Amsterdam enkel over burgers droomt, komen nachtbrakers en vroege vogels samen in The Butcher Social Club. Het concept van de gerenommeerde the entourage group is een verzamelplaats van haute fastfood, verrassende muziek, grensverleggende creativiteit, metropolitische lifestyle en Urban design. In de A’DAM toren krijgt een high-end burgerbar een ongeëvenaarde twist, van 8 uur ’s ochtends tot in het diepste van de nacht en de klok rond op vrijdag én zaterdag. Een high-end lounge komt samen met the Butcher’s beroemde burgerbar en een old-school speelhal met flipperkasten, voetbal-, pool- en pingpongtafels. Voor een diner, tijdens een diner, vóór het uitgaan en als alle andere clubs gesloten zijn. Want the Butcher slaapt nooit.

3. Bar Fisk

Bar Fisk brengt de dynamiek en gastvrijheid van markten in Tel Aviv op slechts enkele meters afstand van de Amsterdamse Albert Cuyp. Het is zien, proeven en ruiken op Eerste Sweelinckstraat 23 . De internationale staff serveert brood met verse dips nog voor de wijn ingeschonken is, terwijl de geur van de kruiden vanuit de open keuken de bar binnen waait. En als de avond valt, gaat de muziek langzaam harder, zonder dat de keuken sluit. Want zoals het Tel Aviv betaamt geniet je hier op een zwoele zomeravond tot 23:00 uur van alle heerlijke gerechtjes van het wereldse menu.

4. Late night sushi

Het Vondelpark is het kroonjuweel onder de parken in Amsterdam. Het is daar in de zomer heerlijk vertoeven, of je er nu doorheen wandelt, fietst of een plekje opzoekt om te zonnen in het gras. Als je na een zomerseavond in het park nog toe bent aan wat lekkere Aziatische versnaperingen, dan ben je bij MOMO Restaurant, Bar & Lounge aan het juiste adres. Het restaurant is gelegen áán het Vondelpark en de openingstijden van de keuken zijn van donderdag t/m zaterdag tot 23.30 uur en doordeweekse dagen tot 23.00 uur. Probeer bijvoorbeeld de ‘MOMO roll’ met tonijn, zalm, zeebaars, avocado en dragon miso en laat je door de award-winning bartenders verrassen met een bijpassende cocktail. The perfect way to end your summer nights.

5. Thuis