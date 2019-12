Een dagje samen op pad met het gezin kan je op vele manieren doen. Natuurlijk is een boswandeling heel fijn, maar een boswandeling door het Sprookjesbos van de Efteling? Daar maak je de kids thuis natuurlijk nog blijer mee! En dat komt goed uit, want wij mogen kaartjes weggeven voor een heerlijk dagje uit in de Efteling!

Efteling

Het hele jaar door is er wat te beleven in de Efteling. In de zomer struin je met de zon op je bol door het Sprookjesbos, in de winter verandert het hele park in een winter wonderland met de Winter Efteling. En met zoveel attracties is een dagje in het park niet alleen leuk voor kinderen, maar stiekem ook voor jou.

Efteling Kids app

En als het dagje voorbij is, dan is er voor kinderen sinds iets extra’s: de gratis Efteling Kids app. Met Efteling Kids app komt je favoriete attractiepark tot leven bij jou thuis. Elke dag krijg je video’s, verhaaltjes, spelletjes, puzzels en kleurplaten van je vriendjes uit de Efteling voorgeschoteld. Of je waant je in het park door te klikken op een van de vele attracties.

De Efteling Kids app is er speciaal voor kinderen van 3-6 jaar en is een handzame én veilige omgeving zonder reclame of wegklikmogelijkheid. Dus mag je kind elke dag een half uurtje op de smartphone of tablet? Even de timer instellen en de app stopt automatisch na de ingestelde tijd. Meer weten? Hier vind je alle informatie over de app en kun je hem downloaden.

Winnen met Flair’s Adventskalender

Tijdens de koude decemberdagen maak je bij Flair online kans op te gekke prijzen met onze Flair’s Adventskalender. December is niet voor niets een feestmaand en dat moeten we vieren!

Elke dag opent een ander vakje in onze Flair’s Adventskalender met daarachter een fantastische Flair-prijs. Na het openen van het vakje van vandaag kun je tot nog twee weken na deze datum meedoen met de winactie.

De winnaars brengen wij na het sluiten van de winactie op de hoogte. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Wil jij kans maken om met het hele gezin naar de Efteling te gaan? Vul dan snel het winformulier hieronder in.