Zangeres Ellie Goulding getrouwd in deze koninklijke bruidsjurk van Chloé

Ellie Goulding is afgelopen weekend getrouwd met kunsthandelaar Caspar Joplin (27). De 32-jarige zangeres verscheen in een klassieke, witte en op maat gemaakte jurk van het Franse modehuis Chloé die royals Meghan, Kate, Máxima of Mabel niet had misstaan. Het merk maakte de details maandagavond bekend op Instagram.

1230 manuren

De jurk is ontworpen door Natacha Ramsay-Levi en het maken ervan vereiste 640 uur vakmanschap. Daarnaast spendeerde het atelier van Chloé Paris meer dan 590 uur aan de productie van de zijden tulen sluier. Deze bevat de initialen van het paar.

Victoriaanse details

De jurk bestaat uit zijde met op het victoriaanse tijdperk geïnspireerde details. De met de hand geborduurde glasparels vertegenwoordigen de White Rose of York, een verwijzing naar de ceremonie in de kathedraal York Minster in Engeland.

Kerk vol celebs

Ellie en Caspar gaven elkaar het jawoord in het bijzijn van vele beroemdheden. Onder anderen Katy Perry en Orlando Bloom, zanger James Blunt, actrice Sienna Miller en komiek Jimmy Carr woonden de ceremonie bij. Ook de prinsessen Beatrice en Eugenie en hun moeder Sarah Ferguson waren aanwezig. Jack Brooksbank, de man van Eugenie, was één van de groomsmen.

Nóg een royal tintje

Ruim een jaar geleden werd bekend dat Goulding en kunsthandelaar Joplin gaan trouwen. De twee zouden aan elkaar zijn voorgesteld door de Britse prinses Eugenie, de zus van prinses Beatrice. Goulding en Joplin zijn inmiddels ruim 2,5 jaar samen.

De beroemde gasten:

