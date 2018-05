Ellen DeGeneres leert Nederlands

Het Nederlandse danstrio bestaande uit de zusjes Rosa, Yarah, en Norah was in LA te gast bij de talkshow van Ellen Degeneres om hun dansroutine te laten zien. Na afloop leerde Ellen nog wat Nederlands van ze.

De zusjes dansen of hun leven ervan afhangt en zijn overduidelijk dolgelukkig (‘It’s like a dream com true’). Op de vraag hoe de zusjes – voor het eerst in Amerika – het land vinden zegt Norah (12) ‘Amerika is geweldig! Mensen zijn zo open hier. In Nederland zijn mensen ook vriendelijk, maar zo serieus.’

Bron: YouTube | Beeld: ANP