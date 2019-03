Documentaire Leaving Neverland: de kijkcijfers en commotie

Gisteren werd de omstreden documentaire ‘Leaving Neverland’ voor het eerst uitgezonden. De uitzending heeft de VPRO 609.000 kijkers opgeleverd. De documentaire over Michael Jackson stond daarmee op plek 16 van de best bekeken programma’s van de avond, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Lees ook: Eerste trailer ‘schokkende’ Michael Jackson-docu ‘Leaving Neverland’ online

In de uitzending beschuldigen twee mannen Jackson van seksueel misbruik tijdens hun jeugd. Voorafgaand, halverwege en na afloop van de documentaire zond de VPRO Leaving Neverland Live uit. Om context te bieden, besprak Janine Abbring de documentaire met enkele kenners.

Kritiek

In de vier uur durende documentaire staat het vermeende seksueel misbruik van minderjarigen door de zanger centraal. En al sinds de trailer van deze documentaire is uitgekomen, is er wereldwijd nogal wat onrust.

Zo levert de documentaire aardig wat kritiek op: fans gaan los op social media en noemen de documentaire onbetrouwbaar. Ook de familie van Michael is er allerminst over te spreken.

Daarnaast demonstreerden tussen de 30 en 35 fans van Michael Jackson op het Media Park in Hilversum tegen de vertoning van de docu. Zij menen namelijk dat de zanger onschuldig is en dat de mannen in de film (die Michael beschuldigen van seksueel misbruik) liegen.

Uit protest tegen de uitzending hebben deze fans geld ingezameld waarmee twee grote billboards langs de snelwegen A5 bij Amsterdam en A4 bij Hoofddorp zijn betaald. Daarop is een foto van Michael Jackson te zien met het woord ‘innocent’ over zijn mond geplakt, en de tekst ‘Michael Jackson is onschuldig, ken de feiten’.

Reacties

Naast kritiek, op de documentaire zelf, is er ook veel kritiek op Michael Jackson ontstaan. Zo werd de muziek van de overleden artiest aanzienlijk minder gedraaid op de Amerikaanse radio en maakten drie grote radiostations in Canada bekend te stoppen met het draaien van zijn muziek. De regionale omroep NH heeft dinsdag als eerste zender in Nederland een boycot van muziek van Michael Jackson aangekondigd. Die duurt in ieder geval een paar weken.

In Engeland en Denemarken zijn standbeelden van Michael Jackson weggehaald en de makers van de serie The Simpsons hebben zelfs besloten de aflevering ‘Stark Raving Dad’ te verwijderen. In deze aflevering verleent Michael Jackson zijn stem aan een van de karakters.

Trailer

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: ANP