Dít zijn de leukste adresjes in Porto

Heb je binnenkort tijd voor een weekendje weg, en heb je nog geen idee waar je naartoe wilt gaan? Dan raden we je aan om naar Porto in Portugal te gaan. Want ook als je naast het net hebt gevist en de citytrip die we weg mochten geven niet gewonnen hebt, is deze stad zeker een bezoekje waard.

Lees ook: Deze gelukkige dames zijn de winnaressen van de citytrip

Wanneer je inderdaad naar Porto gaat, is er een aantal dingen die je echt niet mag missen. Welke dat zijn, kun je hieronder lezen. Pak je koffers maar alvast in

Sao Bento

Wanneer je arriveert in de stationshal, vallen de blauw-geschilderde tegeltjes te gelijk op. Deze tonen bekende Noord-Portugese taferelen en oorlogen. Sao Bento is het meest bekende treinstation van Portugal, en zeker een bezoekje waard!

Murhalha Fernandina

Deze bijzondere stadsmuur is een herinnering aan de vesting die koning D. Afonso IV in 1336 om het oude Porto liet bouwen en biedt een fantastisch uitzicht.

Ponte Louis

De Ponte Louis is geopend in 1886 en is een iconisch beeld van de stad, net als de Eiffeltoren dat voor Parijs is. Vanaf het gebouw heb je een prachtig uitzicht, en kun je genieten van een indrukwekkend panorama van de stad Porto.

Mosteiro de Serra do Pilar

Dit klooster mag je ook niet missen tijdens je bezoek aan Porto. Het Mosteiro de Serra do Pilar is ontworpen in klassiek Europese stijl. Maar bezoekers komen er vooral voor de wandeling en het indrukwekkende vergezicht dat het je biedt.

Se de Porto

Op de hoogste heuvel van Porto prijkt deze prachtige kathedraal, die gebouwd is in 1737. Hoewel de buitenkant van de kathedraal er al mooi uitziet, is de binnenkant pas echt bewonderenswaardig. Want hij is bezaaid met goud en klassieke Portugese tegeltjes.

Largo de Colegio

Dit pleintje is een echte klassieker in Portugal, en geweldig om een kopje koffie te drinken. In het restaurantje op de hoek kun je onwijs lekker koffie drinken, en heb je geweldig uitzicht over de stad. Vanaf hier kun je je wandeling door Porto hervatten!

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome