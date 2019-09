Dít zijn de echte liefdes van de ‘Orange is the New Black’-acteurs

Tot onze grote spijt nam Orange is the New Black vorige maand definitief afscheid op Netflix. Maar wij kunnen natuurlijk nog helemaal geen afscheid nemen. Daarom gaan we eens even een kijkje nemen naar de liefdeslevens van onze favoriete OITNB-sterren. Met wie vormen ze in het echt namelijk een setje?

Wees gerust: als jouw favoriete personage er niet tussen staat, dan is diegene in het echt waarschijnlijk dus nog single, OF houdt diegene zijn/haar privéleven héél erg privé!

Laura Prepon (Alex Vause)

Prepon trouwde in 2018 met X-men-acteur Ben Foster. Samen kregen ze een dochtertje, Ella (2017).

Danielle Brooks (Tasha Jefferson)

Danielle Brooks zit in maand 7 van haar zwangerschap.

En wie is de baby daddy? Danielle houdt zijn naam geheim, maar zo ziet ‘ie eruit:

Samira Wiley (Poussey Washington)

Wiley sloeg gewoon een OITNB-schrijfster aan de haak. Ze trouwde in 2017 met Lauren Morelli.

Natasha Lyonne (Nicky Nichols)

Lyonne vormt een celeb-powerkoppel met comedian Fred Armisen (Saturday Night Live, Portlandia).

Vicci Martinez (Daddy) & Emily Tarver (CO McCullough)

Samira Wiley is niet het enige OITNB-personage dat dóór de serie haar grote liefde vond. Ook bij Vicci Martinez en Emily Tarver schoot de on-set-cupido raak!



Nick Sandow (Joe Caputo)

Sandow is al jaren samen met Tamara Malkin Stuart. Samen kregen ze twee kinderen.

Yael Stone (Lorna Morello)

In 2017 begon Stone te daten met zakenman Jack Manning Bancroft.



Jackie Cruz (Flaca)

Cruz is sinds 2017 samen met artiest Fernando Garcia.

Jason Biggs (Larry Bloom)

American Pie-icoon Jason is helemaal happily married met schrijfster Jenny Mollen. Het stelletje kreeg al twee kleine koters.

Jessica Pimentel (Maria Ruiz)

Jessica zingt in metalbands ‘Alekhine’s Gun’ & ‘Brujeria’ en datet sinds 2013 met metaldrummer Tomas Haake.

Lea DeLaria (Big Boo)

Lea en Chelsea Fairless zouden gaan trouwen, maar gooiden in 2017 dan toch de handdoek in de ring. Ze blijven echter héél close, maar gewoon als goede vriendinnen.

Selenis Leyva (Gloria Mendoza)

Selenis is in het echt samen met… Matt Peters (Luschek)! Nee joh, geintje natuurlijk. Voor zover we weten is ze namelijk hartstikke single!

Alysia Reiner (Natalie Figueroa)

Die ijskoude Natalie Figueroa – waar we stiekem erg veel van houden – gaat in real life al héél lang steady. Alysia Reiner trouwde in 1997 met David Alan Basche en dat gaat nog altijd goed:

Matt Peters (Joel Luschek)

Matt veroverde het hart van stand-upcomedian Susan Theresa Burke!

Kimiko Glenn (Brook Soso)

Kimiko gaat met acteur en zanger Sean Grandillo.

Bron: Suiperguide | Beeld: ANP, Getty Images