Déze vader en dochter doen ook mee aan Expeditie Robinson 2017

Vanaf donderdag 7 september kunnen we weer smullen van een nieuw seizoen Expeditie Robinson. Vandaag werden er weer twee nieuwe kandidaten bekendgemaakt, en dat is een bijzonder duo. Namelijk: voormalig voetballer Richard Witschge en zijn dochter, model Joëlle Witschge.

Het is voor het eerst dat er een vader-dochterduo meegaat naar het onbewoonde eiland.

Voor het eerst in de geschiedenis van Expeditie Robinson gaat er een vader-dochter duo mee! Lees meer op expeditierobinson.nl #expeditierobinson #seizoen2017 #lastmanstanding #vaderdochter @dennisweeningofficial @nicolettekluijver_ @richardwitschge @joellewitschge Een bericht gedeeld door Expeditie Robinson (@expeditierobinson_rtl) op 30 Aug 2017 om 5:17 PDT

Eerder werd al duidelijk dat musicalster Henk Poort, presentatrice Marieke Elsinga, acteur Roeland Fernhout, oud-voetbalinternational Anouk Hoogendijk, Penoza-acteur Niels Gomperts, televisiemaker Nicole Buch, musicalster Carolina Dijkhuizen, rapper Brace, presentatrice Shelly Sterk, comédienne Soundos El Ahmadi, zanger Danny Froger en YouTuber Kaj Gorgels deelnemen aan het programma. Naast BN’ers doen er dit keer ook onbekende Nederlanders mee. Uit alle aanmeldingen werden honderd mensen geselecteerd die tegen elkaar mochten strijden voor een plek in de expeditie. Dat werden Herold Dat, Carlos Platier Luna, Imke Wieffer en Marlé Janssen. De presentatie is wederom in handen van Dennis Weening en Nicolette Kluijver.

Maandag wordt de laatste kandidaat van Expeditie Robinson bekendgemaakt.

Bron VIVA