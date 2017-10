Column Leonieke: ‘Ik was van de ene op de andere dag straalverliefd’

Leonieke (35) is hoofdredacteur van Flair. Ze is getrouwd met Robert en moeder van Willem (4) en Boris (2).

Het moment dat je weet dat iemand De Ware is, is magisch. Ook al blijkt na een tijd dat je elkaar toch niet gelukkig kunt maken, dat moment blijft bijzonder. Toen ik Robert ontmoette, had ik mijn geloof in de liefde eigenlijk een beetje opgegeven. Of laat ik het zo zeggen: na te veel dates met rare types en kerels met issues en na te veel ontmoetingen met leuke mannen voor wie ik maar niks begon te voelen, probeerde ik me erbij neer te leggen dat ik misschien gewoon een zure vrouw was zonder gevoel.

En in die fase kwam ik Robert tegen. Ik was van de ene op de andere dag straalverliefd en wist na een week dat ik met deze man oud wilde worden. Ik ruilde mijn appartement in Amsterdam zonder blikken of blozen in voor een leven in een rijtjeshuis in een dorp, terwijl ik gezworen had de stad nooit te verlaten. Maar voor hem deed ik alles – en daar heb ik nog geen moment spijt van gehad.

Het moment waarop ik daadwerkelijk wist dat hij de ware was, was eigenlijk helemaal niet groots of meeslepend. Hij begon tegen me te praten bij het koffiezetapparaat in het bedrijf waar we allebei werkten. Ik vond dat zo spannend dat ik helemaal dichtklapte en knalrood werd. Iets wat me zelden overkomt. Zo zenuwachtig word ik na tien jaar niet meer van mijn man, maar het is wel leuk om er nog eens aan terug te denken. Lees snel op pagina 54 hoe lezeressen van Flair wisten dat ze ware liefde hadden gevonden. Veel leesplezier!

