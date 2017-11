Column Leonieke: 100% echt

Leonieke (35) is hoofdredacteur van Flair. Ze is getrouwd met Robert en moeder van Willem (4) en Boris (2).

Yes, ook ik word onzeker van de perfecte levens die ik op social media zie. Uit ons grote social-media-onderzoek blijkt dat ik (gelukkig) niet de enige ben. 20% van de vrouwen wordt onzeker van Facebook en nog eens 20% wordt zelfs zo onzeker dat ze geen onbewerkte foto internet opslingert. We vinden het allemaal stom en we weten heus wel dat die perfecte, zwaar gefilterde levens niet echt zijn; toch trappen we er steeds weer in en laten we ons zelfvertrouwen afhangen van foto’s op een Instagramaccount. Vandaar dit 100% echte nummer van Flair. Want zullen we ons nu eens gaan realiseren dat het leven niet altijd #happy of #perfect is? Niet iedereen wordt een #fitgirl, borsten gaan nu eenmaal hangen na je dertigste, lijnen is gewoon k*t, niemand is 24/7 #happy, duckfaces zijn niet normaal en een kind wordt niet leuker in designerkleding. En o ja, op mijn foto bij deze column zit ik dik in de make-up. Zo zie ik er in het echt niet uit. Dat jullie dat even weten. Maar met mijn echte zelf kan ik – net als iedereen – gewoon tevreden zijn. Tot die conclusie kwam ik na een lang gesprek met het covermodel van deze Flair: blogger, social influencer en model Mayra Louise. Als íemand staat voor echt, bij jezelf blijven en vooral van jezelf houden, is zij het wel. Wát een inspirerend mens! Ik ben daarom ook supertrots op dit échte nummer, met haar op de cover!

