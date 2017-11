Column Chantal: ‘Niet de deur dichtgooien, hè, Raaf?’

Chantal (40) is single moeder van Ravi (2). Ze wonen in een gehucht op het platteland. Elke week schrijft ze over haar belevenissen in Flair.

Het was een vruchtbare dag. Vriendin Aleida was er. Zomaar, op een zondag. En als twee bezige bijtjes gingen we vlijtig door het huis. Van alles kon er weg. Een nieuw begin, een soort van rituele reiniging. Ja, een grote najaarsscheidingsschoonmaak. Weer eens wat anders dan de voorjaarsschoonmaak. Oude dakpannen mochten op Marktplaats, wat troep op Gratis Af Te Halen (meteen weg en opgeruimd, die Aleida is zo slecht nog niet).

Ravi houdt ook van opruimen en hielp dus lekker mee. Heel handig is dat niet, want ongeveer tien keer per minuut is het: ‘Mamaaaaa, wat is dit?’ en ‘Mama, waarom is dat?’

Maar Aleida, veertig-plus (sorry Aleida, je ziet eruit als dertig) was vooral erg blij dat Ravi haar continu ‘Dat meisje’ noemde. We zwaaiden voor het raam toen ze wegging. Met haar auto vol grof vuil tufte ze over de dijk.

Ook boven haalde ik nog even de stofzuiger erdoorheen. Ik denk dat ik voor deze dag zeker een negen in onze Huishoudladder-rubriek zou scoren. Ik zette het bad aan voor Ravi en o ja, ik zou ook meteen zijn luieremmer even legen. In een drafje ging ik de trap af. Ik besloot via de voordeur de steeg in te rennen, twee seconden zou het duren, niet langer. De achterdeur was al op slot. Heel even schoot door mijn hoofd: sleutel in je zak, steek je sleutel in je zak! Maar nee. Ik negeerde het stemmetje. ‘Niet de deur dichtgooien, hè, Raaf?’ En dat had ik nou niet moeten zeggen. Met een megaklap werd de voordeur dichtgesmeten en lag Ravi helemaal in een deuk. Eerlijk gezegd vond ik het ook best geestig. Het ventje heeft humor.

‘Niet de deur dichtgooien, hè, Raaf?’

Dat had ik nou niet moeten zeggen’

Maar daarna hoorde ik boven dat het bad bijna vol was en de kraan voluit aan was. Mijn telefoon lag binnen, ik liep op blote voeten en ik had een tijgerlegging en een rood pyjamajasje aan. Zo wilde ik echt niet gezien worden! Ik opende de brievenbus en riep: ‘Ravi, Ravi, kom eens.’ Maar hij ging steeds om het hoekje staan en heel hard lachen. Daarna probeerde ik: ‘En nu de deur open, anders krijg je nooit meer een spekje’. Toen keek hij iets serieuzer. Vervolgens begon ik maar in andere oplossingen te denken en te doen alsof ik weg was, terwijl ik iets verderop ging staan zodat hij me niet meer zag. Ladder, buren, raam. Dat was mijn oplossing. Totdat ik warempel wat geslof hoorde en de deur met een zwaai voor me openging. Eigenlijk wilde ik heel hard lachen, maar ik heb de mini-man toch maar even uitgelegd dat het wel gevaarlijk is om de deur zo dicht te gooien – hoewel ik het eigenlijk stiekem best wel slim vond dat hij de deur ook weer opendeed. En toen hoorde ik het water boven stromen. ‘O, no!’ riep ik tegen Ravi. ‘Mam, wat gebeurt er? Wat doet het water? Van wie is dat water?’

‘Dat water is van ons, Ravi, en wij gaan nu naar boven!’ De trap op duurde uiteraard ook weer vijf minuten. Wat krijg je veel geduld van een kind! Eenmaal boven dweilden we samen met tien handdoeken de vloer droog. En daarna kwam het badspektakel. En waren de droge handdoeken op. Gelukkig was er nog een tijgerbadjas uit Afrika.

