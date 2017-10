Caren: ‘Zo vinden wij het lekker, dus waarom zouden we het veranderen?’

Caren (31) heeft al acht jaar een relatie met Laurent. Ze noemt haar seksleven ‘kwalitatief goed, kwantitatief wat minder’. Ze zou graag elke dag seks hebben, maar dat lukt haar niet. Voor Flair hield ze een maand een seksdagboek bij.

Maandag 10.12

Het is jammer dat ik vandaag pas aan dit dagboek begin, want eergisteren hebben Laurent en ik heerlijk gevreeën. Het was zaterdag en dan kunnen we lang in bed blijven liggen en dus ook vrijen. Ik heb het gevoel dat ik nu onmiddellijk opnieuw met hem tussen de lakens moet duiken om dit dagboek spannend te maken, want wij hebben echt niet elke dag seks. Niet meer. In het begin was dat wel anders, toen vreeën we zelfs twee keer per dag. Maar dat verhaal kennen jullie vast wel. Inmiddels zijn we acht jaar verder en ligt dat gemiddelde wel lager. Meer valt daar misschien niet over te zeggen?

Maandag 22.30

We liggen in bed. We knuffelen en praten na over onze dag. We hebben geen seks, maar eigenlijk hoeft dat ook niet zo nodig; ik moet morgen vroeg op.

Dinsdag 23.12

Ik ga al slapen, maar Laurent zit nog achter zijn computer. Hij heeft een deadline en ik wil hem niet afleiden.

Woensdag 19.00

Ik vraag tijdens het avondeten aan Laurent of hij vindt dat we te weinig seks hebben. En of hij onze seks saai vindt. Hij antwoordt lachend en negatief op beide vragen. Dat is positief. Na het eten kruipen we op de bank, kijken we tv en eten we dropveters. Ook niet slecht.

Vrijdag 23.56

We gaan slapen. Zonder seks. Maar we knuffelen wel. Is dat ook goed? We knuffelen echt heel goed en veel, zeker na een drukke week. En dan slapen we goed en veel.

Zaterdag 09.20

Zaterdag! Seks! Ik weet niet of ik dit nu voorspelbaar of leuk moet vinden. En of het toeval is of niet dat hij mij weer eerst oraal bevredigt, waarna ik hem pijp om daarna in missionarishouding verder te gaan. Zo vinden wij het lekker, dus waarom zouden we het veranderen?

Zondag 23.28

Einde van de week. Vanavond weer geen seks. Ik begin me zorgen te maken. Ik denk veel te veel na door het bijhouden van dit dagboek!

