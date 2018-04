Bedgeheimen: ‘Als je ook tijdens de seks met elkaar kunt lachen, zit het goed in je relatie’

Zij is 28 en recruitment officer. Hij is 30 en vrachtwagenchauffeur. Ze zijn vijf jaar samen, maar kennen elkaar al twaalf jaar.

Monique

Vorige bedpartners: ‘Vier.’

De eerste keer samen: ‘Was een beetje onverwacht. Ik was een paar weken eerder nog aan het daten met een van zijn beste vrienden. Dat werd niets en na een feestje belandde ik met Gert in bed. Een schot in de roos.’

Wij vrijen: ‘Een keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Ik vind dat Gert heel mooie, lieve en sprekende ogen heeft.’

Mijn favoriete standje: ‘Tja, daar heb ik nooit eerder over nagedacht. Misschien hou ik nog wel het meest van de simpele missionarishouding.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Zo dus!’

Grootste bedblunder: ‘Ik ben een keertje ongesteld geworden tijdens het vrijen. Grote paniek! We dachten eerst dat hij iets kapot had gestoten (lacht).’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Als je ook tijdens de seks met elkaar kunt lachen, zit het goed in je relatie.’

Absolute afknapper: ‘Sommige vrienden van Gert zijn echt boeren. Als hij met ze is gaan stappen en dronken thuiskomt, moet hij op de bank slapen.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘Uit eigen beweging al zijn trucs uit de kast haalt: lekker kookt, het bad vol laat lopen, me spontaan een massage geeft.’

Ik droom weleens van: ‘Gert in een deftige smoking. Zelfs tijdens een bruiloft wil hij geen pak aan.’

Voorspel is: ‘Eigenlijk een beetje uit ons seksleven verdwenen. Oeps.’

Minpuntje: ‘Zoals bij de meeste stellen die ik ken, is ook bij ons de seksfrequentie na vijf jaar tijd wel wat gedaald. Dat stoort me niet echt.’

Ik geef mijn seksleven een 7,5

Gert

Vorige bedpartners: ‘Drie.’

De eerste keer samen: ‘Monique bleef bij mij slapen na een feestje. Ik had niet verwacht dat ze met mij naar bed zou gaan, dus dat was een heel fijne verrassing. Nooit meer loslaten, Gert, dacht ik toen.’

Wij vrijen: ‘Een keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Monique heeft een slank figuur met een mooie taille, maar ze is niet te mager. Ik vind wat steviger vrouwen mooier.’

Mijn favoriete standje: ‘Is dat niet bij alle mannen doggystyle? Dat vind ik het lekkerste standje met het beste uitzicht!’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Gewoon is al gek genoeg: in missionaris.’

Grootste bedblunder: ‘We zijn niet altijd even handig. Ik geef Monique weleens per ongeluk een elleboogstoot of knietje, en vice versa. Daar kunnen we gelukkig altijd erg om lachen.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Niet alle vrouwen zijn complex of ingewikkeld. Monique heeft geen handleiding nodig, ook niet in bed.’

Absolute afknapper: ‘Ik snap dat ontharen een vermoeiende bezigheid is, maar okselhaar moet echt weg.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Een rood lingeriesetje draagt en daarin door de kamer paradeert.’

Ik droom weleens van: ‘Samen naaktzwemmen in de zee. Maar dan zonder kwallen in de buurt van mijn jongeheer.’

Voorspel is: ‘Iets wat ik te vaak vergeet. Ik hou nogal van snelle actie.’

Minpuntje: ‘Soms denk ik dat anderen het vaker doen dan wij, en ik ben daar wel een beetje jaloers op. Ach, beter minder en goed dan veel en slecht, toch?’

Ik geef mijn seksleven een 7

