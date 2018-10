Heerlijk aandoenlijk: Ellen DeGeneres verrast Thaise voetballertjes met bezoek van idool

Afgelopen juli was de hele wereld in de ban van een jong, Thais voetbalteam dat vast kwam te zitten in een grot. Achttien lange dagen duurde het voordat je tieners en hun trainer konden worden bevrijd – van het ongelooflijke verhaal werden vrijwel direct plannen gemaakt voor een Hollywoodfilm. Gisteren deden de jongetjes voor het eerst hun verhaal, op de bank bij Ellen DeGeneres.

Eerste tv-interview

In het bijzijn van een tolk – geen van de spelertjes of hun trainer spreken Engels – vertelden ze over de dag dat ze de grot (eigenlijk voor slechts een uurtje) wilden betreden. Over hoe ze het voor elkaar kregen om kalm te blijven en niet in paniek te raken, hoe vier van de jongetjes hun verjaardag vierden in de grot en hoe het was om na achttien dagen weer terug te keren in de bewoonde wereld, wetende dat ze al weken wereldnieuws waren.

Voetbalheld

De populaire Amerikaanse talkshowhost had ook nog een bijzondere verrassing voor de jongens. Behalve dat ze spiksplinternieuwe voetbalshirts met Ellen’s hoofd erop kregen (#TeamEllen), stond het jonge team na afloop van het interview oog in oog met hun gezamenlijk idool; voetballer Zlatan Ibrahimovic. Dat leverde uiteraard bijzonder aandoenlijke beelden op.

Bekijk het hele interview in onderstaande video. Het moment dat Zlatan tevoorschijn komt is rond 8 minuut 30.

Bron: Youtube | Beeld: RTL