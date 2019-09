‘Heerlijk ongecompliceerde televisie’: Jan Versteegh klaar voor nieuw seizoen ‘Echt waar?!’

Na de wissel van RTL naar SBS is het vanavond weer tijd voor de eerste aflevering van een nieuw seizoen ‘Echt waar?!’. Jan Versteegh presenteert de entertainmentshow, waarin hij te zien is naast Leo Alkemade en Soundos el Ahmadi.

‘Echt Waar?!’-presentator Jan Versteegh omschrijft de nieuwe zaterdagavond van SBS6 als ‘heerlijk ongecompliceerde televisie’. De Talpa-presentator meent dat amusementstelevisie in een behoefte voorziet. “We leven toch in een wereld die steeds harder wordt. Bij ‘Echt Waar?!’ valt wat te lachen”, zegt Jan.

Leugens

Bij ‘Echt Waar?!’, vanaf zaterdagavond wekelijks te zien om 21.30 uur bij SBS6, proberen acteur Leo Alkemade en comedian Soundos el Ahmadi onder leiding van Jan Versteegh het publiek ervan te overtuigen dat hun verhaal of stelling echt waar is. Maar slechts een van hen spreekt de waarheid. Mensen in het publiek moeten inschatten wie de waarheid spreekt en wie niet en daarmee zoveel mogelijk geld zien te verdienen voor de club, vereniging of stichting waarvoor ze spelen.

“Het is een ontspannen show en pretendeert niets. Ja, je leert er wel wat van, maar het is geen zware kost”, zegt Versteegh, die de presentatie overnam van Jamai Loman, die de show presenteerde toen die nog bij RTL te zien was.

Objectief

Zelf is Jan niet zo goedgelovig, vertelt hij. “Maar ik ben van nature wel beïnvloedbaar. Als iemand mij vol overtuiging vertelt dat ik elke dag een vitaminepil moet slikken, dan ga ik dat vanaf vandaag doen. Bij verhalen van Soundos en Leo denk ik aanvankelijk ‘klopt dit wel?’. Maar ze presenteren het glashard als de waarheid en dan ga je ze geloven, allebei, en dat is zo leuk.” Hij weet als presentator zelf ook niet wie de waarheid spreekt. “Dat is maar goed ook, want ik weet niet of ik anders objectief en geloofwaardig zou zijn.”

Jan Versteegh kende Leo Alkemade en Soundos el Ahmadi, met wie hij twee shows per dag opneemt, vooraf niet persoonlijk. “We hadden niet eerder samengewerkt, maar het gaat heel goed tussen ons. We lachen wat af en de sfeer is sinds de eerste ontmoeting heel ontspannen.”

Presentator of teamcaptain

Versteegh presenteerde in het voorjaar op SBS6 het amusementsprogramma De Gordon tegen Dino Show. Daarna was hij samen met Leonie ter Braak teamcaptain in de nieuwe show Mars tegen Venus. Is hij liever presentator of teamcaptain? “Oef. In eerste instantie ben ik presentator. Je bent er dan verantwoordelijk voor om alles in goede banen te leiden. Maar als teamcaptain mag je doen wat je wilt en is je rol veel vrijer.”

