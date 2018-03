5x blij achter je bureau

1. Stap met het relaxte been uit bed

Geef jij jezelf ’s ochtends zo weinig tijd dat je bij de kleinste tegenvaller je trein mist? Die onnodige stress neem je de rest van de dag met je mee en dat maakt je prikkelbaarder. Neem ’s ochtends de tijd en probeer er ook iets leuks in te integreren. Dat kan een aangepaste playlist in je auto zijn of een koffiemachine waarmee je de perfecte flat white zet.

2. Focus op het nu

Probeer zo min mogelijk tijd te steken in het analyseren van die mislukte pitch of die promotie die twee jaar geleden onverdiend naar je collega is gegaan. Houd je ook niet bezig met doemdenken over dat je volgende evaluatiegesprek. Focus op de taken die nú op je bord liggen en hoe je die zo goed en leuk mogelijk kunt vervullen.

3. Leer bij

Elke dag hetzelfde doen, kan gaan vervelen. Daag jezelf uit met een nieuwe hobby, een workshop of zelfs een opleiding. Ook in je werk kun je op zoek gaan naar nieuwe methodes om jouw taken te vervullen, methodes die je stap voor stap onder de knie krijgt en perfectioneert.

4. Zoek betekenis in je werk

Niet iedereen kan zijn dagen wijden aan het zoeken naar een medicijn tegen kanker. Maar in elke baan kun je momenten van betekenis vinden. Het helpen van een klant bijvoorbeeld, een collega verrassen met een attente post-it of mee brainstormen met een andere afdeling van je bedrijf.

5. Reserveer persoonlijke tijd

Bundel dagelijks twintig minuten waarin je persoonlijke dingen regelt: die ene rekening betalen, dat cadeau bestellen voor je moeder of een mailtje naar je vrienden sturen over de bestemming van je volgende reis. Is dat écht not done tijdens je werkuren? Begin dan twintig minuten eerder of doe het in de pauze. Op die manier heb je meer controle over je leven en kun je jezelf met zo min mogelijk privéstress op je werk storten.

