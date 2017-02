5 geheimen van vrouwen die goed met stress kunnen omgaan

De wekker is nog maar net afgegaan en je staat al met je telefoon in je hand je mails te checken. En dat terwijl je nog niet eens ontbeten hebt. Herkenbaar? Dan heb je waarschijnlijk vaak te maken met onprettige stressgevoelens. Sómmige vrouwen schijnen echter goed met stress om te kunnen gaan, en we hebben hun geheimen ontrafeld. Door deze vijf dingen ervaren zij minder stress.

Ze reageren niet gelijk op belangrijke mails

Dit klinkt tegenstrijdig, maar is zeker aan te raden. Vrouwen die minder kampen met stress, schijnen voor ze een belangrijke mail moeten beantwoorden even een korte pauze in te lassen. Even een frisse neus halen doet wonderen, waardoor je plots een helder antwoord terug kunt schrijven. Doen!

Ze vergeten niet te ademen

Nóg zo’n state in the obvious. Maar hoe vaak overkomt het jou, dat je plots naar adem moet happen terwijl je die volle inbox probeert te legen? Precies. Voel je stress of spanning opkomen, haal dan een paar keer diep adem. Adem in, houd je adem twee seconden vast, en adem dan pas uit. Herhaal dit tien keer. Je zult merken gelijk veel rustiger vanbinnen te worden!

Ze zeggen ‘nee’

Dit is er eentje die wij ook nog altijd erg lastig vinden. Maar door altijd maar op alle vragen ‘ja’ te zeggen, kun je veel meer op je bordje krijgen dan je eigenlijk aan kunt. Daarom: zeg vaker ‘nee’, want daar doe je jezelf én anderen een plezier mee. Want de taken die je wel doet, doe je hierdoor een stuk aandachtiger.

Ze plannen tijd in voor zichzelf

Hard werken is helemaal niet erg, maar af en toe ontspannen en lekker niks doen is dan echt noodzakelijk. Vrouwen die weinig stress ervaren, plannen goed tijd in voor zichzelf. Al is het maar een uurtje; daarna voel je je als herboren.

Ze slapen voldoende

Dit is écht een hele belangrijke. Wanneer je te weinig slaapt ben je onrustig, zul je sneller stress ervaren en ben je ook nog eens minder helder in je hoofd. Wanneer je vaak al rond het middaguur toe bent aan een powernap, is het noodzakelijk om je slaappatroon aan te passen. Probeer minstens zeven uur slaap te pakken, en je zult versteld staan van de positieve effecten!

Bron: Pure Wow

