Zo maak je zelf een supersimpele maar effectieve luchtverfrisser voor je kledingkast

Als je kleding lang in de kast hangt, kan het nogal muf gaan ruiken. Vervelend als je daar nét achterkomt wanneer je dat ene jurkje aan wil trekken. Gelukkig kun je ze tegengaan door geurbuiltjes in de kast te hangen, maar wist je dat je zo’n luchtverfrisser ook heel gemakkelijk zelf kunt maken?

Wil je zelf een effectieve luchtverfrisser maken met weinig ingrediënten, dan is rijst je beste vriend. Je hebt vast weleens gehoord dat je je telefoon ermee kunt redden wanneer deze in de wc gevallen is (misschien heb je het zelfs weleens geprobeerd), maar het kan ook nare luchtjes absorberen.

DIY

Voor de zelfgemaakte luchtverfrisser heb je een potje (zonder deksel) nodig, wat witte rijst om ‘m te vullen en jouw favoriete essentiële olie – bijvoorbeeld met de geur van lavendel of pepermunt. Doe één tot twee kopjes rijst in het potje, voeg er tien tot twintig druppels olie aan toe en roer alles goed om. Dek het potje af met een zakdoekje, doe er een elastiekje omheen et voilà, je luchtverfrisser is klaar om in de kast te zetten.

Goedkoop

De luchtverfrisser is niet alleen supersimpel om te maken, maar kost ook niet veel geld. Daarnaast is-ie effectiever dan geurstokjes en gaat de verfrisser zo’n vier tot zes maanden mee. Zo nu en dan moet je de rijst wel omroeren om de luchtverfrisser weer te activeren, maar dat is alles.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock