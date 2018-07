Handig! Zo snijd je een watermeloen zonder mes

Met een mand vol eten en drinken naar het park om vervolgens daar je kleedje neer te leggen. Gezellig! Gewapend met een gesmeerde broodjes, een sapje én een stuk watermeloen kijk je uit naar een leuke middag, totdat je erachter komt dat je tóch wat minder goed voorbereid was dan je dacht.

Lees ook: Heerlijk verkoelend: soep van watermeloen met feta en munt

Plastic bekertjes, check. Picknickkleed, check. Maar bestek? Dat ben je vergeten. En een watermeloen snijden zónder mes is best een lastige opgave. Maar wat blijkt? Als je ‘m al in kwarten gesneden hebt, is het niet onmogelijk om ervan te smullen.

Flosdraad

Een stuk watermeloen kun je namelijk gemakkelijk snijden met flosdraad, iets wat je misschien altijd wel bij je hebt. De schil is natuurlijk te hard om doorheen te komen, maar door het vruchtvlees glijd je gemakkelijk heen als je het touwtje strak genoeg tussen je vingers houdt. Zo, dus:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Nieuwsblad.be | Beeld: iStock