Eww, het is weer spinnentijd! 7 tips om van deze griezels af te komen

Spinnenangst is één van de meestvoorkomende dierenfobieën. De helft van de vrouwen en ruim 10% van de mannen krijgt in meer of mindere mate de kriebels van de kleine beestjes. En da’s best een ding als je weet dat in een woning gemiddeld zo’n 1500 spinnen wonen. Ja, dit is wellicht een gevalletje van ‘too much information’, maar helaas… het is wat het is.

Nuttig

Eigenlijk kun je spinnen in huis best laten zitten; ze doen niemand kwaad. Het zijn namelijk ontzettend nuttige beesten. Ze rekenen af met allerlei vervelende insecten zoals muggen, vliegen, motten en oorwurmen.

Maar… we kunnen ons natuurlijk voorstellen dat je niet zit te wachten op die soms toch wel griezelige gluiperds. Met de herfst voor de deur lijken de dieren massaal tevoorschijn te komen – ze gaan dan op zoek naar een partner en naar voedsel. Daarom hebben we – speciaal voor iedereen die dat géén goed nieuws vindt – een aantal handige en vooral effectieve manieren gevonden om spinnen zoveel mogelijk uit je huis te krijgen én te houden.

1. Maak goed schoon

Spinnen houden van rustige, stille hoekjes, vaak buiten het zicht of looppad. Als je regelmatig deze hoeken bij kasten, achter gordijnen of bijvoorbeeld onder de radiatoren stofzuigt en afstoft, krijgen ze minder kans om een knus onderkomen te maken. Vergeet hierbij vooral de zolder, garage en kelder niet; hier kom je minder vaak, wat deze plekken echte hotspots maakt voor spinnen.

2. Dicht alle spleten en gaten

Spinnen bevinden zich vaak – zonder dat je het weet, hoe komen we anders aan die 1500 – in de kleinste gaatjes en nauwste spleetjes in huis. Het wil dan ook zeker helpen om deze zo goed en veel mogelijk te dichten. Als de dieren geen fijn verblijf in je huis kunnen vinden, wagen ze liever een poging bij de buren.

3. Pak de stofzuiger!

Wil je direct van een griezel af? Zuig ‘m op met de stofzuiger. We snappen dat je misschien bang bent dat-ie weer naar buiten kruipt, maar da’s helemaal niet nodig. Bijna alle spinnen stikken door het stof in de stofzuigerzak, zeker als er na het opzuigen nog wat stof achteraan opzuigt. Beetje crú, maar wel effectief.

4. De truc met het glas

Een diervriendelijker methode is de truc met het glas. Je hebt hier voor nodig: een glas en een stevig papiertje of stukje karton. Zet het glas over de spin, schuif het papiertje eronder en laat de spin buiten – een flink stuk van het huis – weer los. Zo hoef je ‘m niet met je blote handen aan te raken. Extra tip: ben je niet bang voor spinnen, maar wil je ze niet in huis? Zet ze dan niet met blote handen buiten. Sommige spinnen willen weleens bijten als ze bang zijn.

5. Hou ze buiten

Hoe minder andere insecten er in huis te vinden zijn, hoe minder spinnen je zult zien. Er is dan namelijk haast geen voer voor ze te vinden. Zorg dus voor horren voor de ramen wanneer je de boel lucht en hou anders de ramen dicht – zeker ’s avonds wanneer de lampen branden. Zoals algemeen bekend is, komen insecten als muggen en motten daar met vliegende vaart op af. Maak je huis ook oninteressant voor fruitvliegjes en mieren door zo min mogelijk eten(sresten) te laten liggen en je vuilnisbak vaak te legen.

6. ‘Vieze’ geurtjes

Er zijn een aantal geuren waar spinnen helemaal niet van houden, waaronder die van pepermunt en citroen. Hoe je daar gebruik van kunt maken? Vul een spray-flacon met water en voeg daar twintig druppels pepermuntolie aan toe. Even schudden en spray kozijnen, plinten, scheurtjes en kiertjes in. Ditzelfde kun je doen met een water-citroenmengsel. Verder kun je met een citroenschil alle deur- en raamkozijnen inwrijven.

7. Azijn

Spinnen hebben tevens een hekel aan azijn, dus een schoteltje met wat azijn en water neerzetten op voor spinnen interessante plaatsen moet ze wegjagen. Wattenschijfjes met azijn (dit geldt overigens ook voor de citroen- en pepermuntmengsels) neergleggen op verschillende plekken is een andere optie. De geuren vervliegen wel met een paar dagen, dus deze truc zou je zo’n twee keer per week moeten herhalen.

