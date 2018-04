Lifehack: zo kom je supermakkelijk van stinkende sneakers af

Iedereen heeft wel een paar favoriete sneakers dat het liefst iedere dag gedragen wordt. Of het een fris idee is, is een ander verhaal; er kan gemakkelijk een naar luchtje in ontstaan dat moeilijk weg te krijgen lijkt. Maar geen zorgen, met een supergoedkoop product krijg je die zweetgeur er met gemak uit. En nog beter: je hebt het hoogstwaarschijnlijk al in huis.

Drink jij dagelijks bakken thee en liggen jouw keukenkastjes vol met verschillende soorten theezakjes? Geloof het of niet, maar deze kun je dus ook gebruiken om de zweetgeur uit jouw favoriete sneakers te verdrijven.

Zo ga je te werk

Pak je stinkende sneakers erbij en stop er flink wat droge theezakjes in; neem bijvoorbeeld de smaak die je wél had ingeslagen, maar toch niet zo lekker vindt. Komen die ook weer van pas. Laat ze een nachtje in je schoenen zitten en haal ze er de volgende ochtend uit, et voilà: je schoenen zijn weer he-le-maal fris.

Bron: Margriet.nl | Beeld: iStock