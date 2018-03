Lifehack: zó maak je extra geheugen vrij op je telefoon

Heeft jouw iPhone het geheugen van een goudvis? Dan heb je vast een keer of tien meegemaakt dat je tijdens het schieten van een foto werd onderbroken door de melding dat je geheugen vol was. Irritant! Je kunt natuurlijk de mislukte foto’s (en overbodige videos, want màn wat nemen die veel geheugen in beslag) wissen, maar dat is een behoorlijk tijdrovend werkje. En: er is een betere én snellere oplossing.

Ja, wie denkt daar nou aan?

Op dagelijkse basis speur je heel wat af op je telefoon en is Google je beste vriend. Je ontvangt bijvoorbeeld de nieuwsbrief van &Other Stories en kan het niet laten om die zwierige seizoensrok direct te bestellen (guilty!), of je wil héél graag weten waarom niet iedereen het nieuwe seizoen van Temptation Island kan kijken, of je checkt even wie ook alweer de vriend van Eva Jinek is (dit is ‘m). Daar is je telefoon natuurlijk hartstikke handig voor, maar wat je vergeet, is het verwijderen van je zoekgeschiedenis. En precies daarmee kun je veel verloren geheugen winnen.

DIY: zo maak je geheugen vrij op je telefoon

Stap 1: Ga naar ‘Instellingen’

Stap 2: Scroll naar beneden, naar Safari

Stap 3: Als je hierop klikt kun je de geschiedenis en websitedata wissen

Win-win

Appeltje eitje. Bonus? Dit zorgt er niet alleen voor dat je soms tot zo’n 500 MB extra geheugen tot je beschikking krijgt, maar ook dat je iPhone ineens weer een stukje sneller is. Win-win.

