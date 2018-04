Gek maar waar: je zou komkommer moeten pletten voordat je ‘m opeet

Door een salade, op een broodje of gewoon uit het vuistje: komkommer is een heerlijk verfrissende groente. Vind je ‘m zo al hartstikke lekker? Wacht maar tot je dit trucje hebt gehoord: door ‘m te pletten zou er namelijk nóg meer smaak vrijkomen.

Pletten? Ja, pletten. Het klinkt misschien niet heel smakelijk (en zo ziet het er ook niet per se uit) maar het zou er wél voor zorgen dat jouw komkommer een heus smaakbommetje wordt.

Aziatische keuken

Het trucje zou afkomstig zijn uit de Aziatische keuken, waar veel kookliefhebbers het doen. Het pletten van de komkommer zou er niet alleen voor zorgen dat je komkommer meer smaak afgeeft, maar bovendien dat-ie meer smaken opneemt. Doe je ‘m dus door de salade, dan zorg je met het pletten ervoor dat de dressing beter wordt opgenomen.

In vieren

Hoe je te werk moet gaan om je komkommer op de ‘juiste’ manier te pletten? Snijd hem eerst in een paar stukken, in vieren bijvoorbeeld, en leg er dan een groot mes op. Met de platte kant, net als wanneer je knoflook plet. Vervolgens duw je hier voorzichtig op om ‘m te pletten en pas dan snijd je ‘m in kleinere stukjes.

Zout

Nóg meer smaak uit je komkommer halen? Dan kun je er – na de bovenstaande stappen gevolgd te hebben – wat zout op strooien en de komkommerstukjes ongeveer een halfuur in de koelkast zetten. Het zout zorgt ervoor dat er nog meer smaak naar boven komt en de groente wat frisser van kleur wordt.

Bron: NSMBL | Beeld: iStock