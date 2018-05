‘Nieuwe functie in déze auto voorkomt achterlaten van kind op snikhete dag’

Ondanks de vele waarschuwingen gebeurt het iedere zomer – overal ter wereld – opnieuw; kinderen die ‘vergeten’ worden in een snikhete auto die nét op tijd gered worden, of voor wie redding treurig genoeg te laat kwam. Om dit soort situaties te voorkomen, heeft automerk Hyudai als eerste een nieuwe functie in de nieuwe Sante Fe verwerkt: het Rear Occupant Alert.

Lees ook

Make-A-Wish Nederland lanceert ‘Wish Maps’ om ernstig zieke kinderen nóg sneller te helpen

Goed geheugen

Het systeem onthoudt wanneer de achterste deuren zijn opengegaan, om bijvoorbeeld een kind in zijn stoeltje te zetten of een hond de wagen in te laten springen. Worden de deuren nadat het contact is uitgezet niet opnieuw geopend, dan verschijnt er op het display voor in de auto een melding dat de achterbank gecheckt moet worden. Door op een ok-knop op het stuur te drukken, geeft de bestuurder aan de melding te hebben gezien.

Bewegingssensor

Wordt er niet op de knop gedrukt, dan activeert er een speciaal systeem dat met een sensor in het plafond van de auto bewegingen waarneemt. Beweegt er iets, dan wordt er direct een alarm verstuurd naar de telefoon van de bestuurder en gaat er een alarm bij de auto af om óf de bestuurder zelf of omstanders te waarschuwen.

Must have?

In Nederland zit het Rear Occupant Alert alleen in het zogenoemde Safety-pakket van Hyundai, dat vooralsnog alleen verkrijgbaar is bij de duurste uitvoering van de auto (die vanaf september in de showrooms te bewonderen is). Wel is het de bedoeling om het veiligheidssysteem beschikbaar te maken voor andere uitvoeringen en modellen van het automerk.

Zou jij graag zo’n systeem in je auto willen hebben?

Een bericht gedeeld door Acou(AdvancedCOmmUnication) (@acousolutions) op 5 Okt 2017 om 12:40 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock