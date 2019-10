Zzzzz… met deze vier tips slaap je het allerlekkerst

Flair & VELUX

Er gaat niets boven een goede nachtrust. Maar dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Flair helpt je in vier stappen aan de gezondste slaap van je leven.

Twintig procent van de Nederlanders geeft aan niet goed te slapen. En dat terwijl een goede nachtrust zó belangrijk is voor onze gezondheid. De een ligt tot laat wakker, de ander wordt midden in de nacht ineens wakker. En veel mensen worden ’s ochtends wakker in hun te lichte slaapkamer, terwijl ze eigenlijk nog wel een paar uurtjes hadden willen liggen. Je zorgen kunnen we je niet ontnemen. Maar we hebben wel wat handige tips voor je die zorgen voor een ideale slaapsituatie zodat jij vanaf nu extra lekker op één oor ligt.

1. Geluid uit

Oké, het geluid van je mobiel zette je vast al wel uit ’s nachts. Al raden wetenschappers overal ter wereld je toch echt aan om je mobiel niet eens mee te nemen naar de slaapkamer. Maar hoe doe je dat met andere geluiden? Buitengeluiden blijken een van de grootste factoren bij niet lekker in slaap vallen. Oordoppen kunnen uitkomst bieden, maar heb je al eens aan witte ruis gedacht? Er zijn speciale apparaatjes te koop die een constant geluid maken waardoor je bijvoorbeeld passerende auto’s niet meer hoort. Wel zo rustig aan je hoofd.

2. Lekker donker

De kwaliteit van je nachtrust wordt stevig beïnvloed door de hoeveelheid licht op je slaapkamer. In een verduisterde kamer slaap je beter en vaster. En als het een keer laat is geworden, sta je ook niet bij de eerste zonnestraal weer naast je bed. Investeer daarom in goede verduisterende gordijnen. Bang dat dit het interieur in je hele kamer donker maakt? Welnee! Een verduisterend gordijn kan ook een lichte kleur hebben.

3. Vast ritme

Uitslapen is heerlijk, maar elke slaapexpert vertelt hetzelfde verhaal: het is veel beter om in het weekend niet te veel af te wijken van je normale slaapritme. Daardoor krijg je een soort van jetlag in het weekend, waar je op maandag de prijs voor betaalt. Wil je graag zonder wekker wakker worden in het weekend? Ga dan niet te laat naar bed en sta op wanneer jouw lichaam vanzelf ontwaakt. Daar word je een gelukkiger mens van.

4. Zorg voor een goed slaapklimaat

De temperatuur op je slaapkamer is heel belangrijk voor hoe je slaapt. Maar wat is nou eigenlijk de perfecte temperatuur? Die verschilt per persoon, wijst onderzoek uit. Maar een gemiddeld ideaal is er wel: 18 graden. De temperatuur van je lichaam zakt tijdens je slaap. Blijft je lijf te warm, dan zak je niet zomaar weg. Is het van nature warmer dan 18 graden op je slaapkamer, investeer dan in een goede zonwering. Is het kouder? Tijd voor een dikker dekbed.

Slaap lekker!