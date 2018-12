Zo maak je jouw huis helemaal klaar voor de kerstdagen

Flair & vtwonen

Je kunt er niet meer omheen: het is bijna kerst. De winkels en webshops barsten dan ook van de kerstspullen. Van hippe kerstballen voor in de kerstboom, decoratie voor op tafel of een kerstcadeau voor je lover: je vindt het er allemaal.

Ben jij nog niet voorzien van kerstdecoratie of -cadeaus? Dan hebben we een tip voor je: begin snel met de aankopen. Kerstversiering in huis zorgt namelijk niet alleen voor een vrolijke sfeer, maar heeft volgens onderzoek nóg een groot voordeel: het geeft je een gelukkig gevoel. Dit komt doordat de versieringen je helpen om de fijne herinneringen van vroeger op te halen.

Maar dat is niet alles

Kerstversiering heeft nog meer positieve effecten. Zo is er weleens onderzoek gedaan naar verschillen tussen mensen die veel kerstversiering ophangen en neerzetten en mensen met weinig kerstversiering. Wat bleek? Als je je huis versiert, word je sneller vriendelijk gevonden dan die ene buurman die geen boom of andere versiering in huis heeft. Tijd dus om je huis kerstklaar te maken

Geef jouw huis een kerst make-over

Wil jij je huis een kerst make-over geven? vtwonen biedt een ruim assortiment aan stijlvolle kerstversiering en alles voor op tafel. Ben je op zoek naar een geschikt kerstcadeau voor je vrienden, familie of lover? Met de giftfinder shop je de leukste gifts en hebbedingetjes voor in huis.

Ook fijn: als je t/m 24 december 2018 een item koopt uit de giftfinder, ontvang je een gratis cadeau (op=op). Neem snel een kijkje op de website.