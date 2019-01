Zo geef je kinderen uit arme gezinnen een onvergetelijke verjaardag

Flair & PostNL

Als kind kijk je vaak al dagenlang uit naar je verjaardag. En als het dan zover is wil je het liefst overal slingers, een verjaardagstaart en – stiekem misschien wel het allerleukste – cadeautjes uitpakken. Maar helaas is dit niet voor elk kind in Nederland weggelegd.

Er is namelijk niet bij elk gezin geld voor een cadeau. En dat terwijl je kinderen er zo blij mee maakt. Om ieder kind alsnog de mooiste verjaardag te kunnen geven, komen Stichting Jarige Job en PostNL samen in actie. Jij kunt daarbij helpen.

Maak een kind blij met jouw cadeaus

Na de feestdagen blijkt vaak dat kinderen een cadeau teveel of dubbel hebben gekregen. Hartstikke zonde. Als je wat moois wilt doen met de cadeaus, kun je ze voorzien van een verzendlabel en aan een PostNL-pakketbezorger meegeven of naar een PostNL-locatie brengen. De cadeaus worden vervolgens naar Stichting Jarige Job gestuurd, die ze in een speciale verjaardagsbox verpakken – inclusief slingers! – en bezorgen bij kinderen van ouders die het niet zo breed hebben.

Rachel van Sas, de Huismuts, doet ook mee. Zelf kreeg ze vroeger als kind zijnde wel het cadeautje dat ze wilde, of het nou een Barbie was, Lego of een spelletje. En ook haar dochtertje Puck komt niets tekort. Om elk kind deze luxe te kunnen geven, was ze vastbesloten om mee te doen. In haar vlog zie je dat ze samen met Puck cadeaus gaat shoppen voor de kinderen:

Doe mee en geef elk kind een onvergetelijke verjaardag

Heb jij zelf thuis nieuwe cadeaus die je aan een kind wilt geven die het verdient? Of wil je een extra cadeau kopen? Op de site van PostNL lees je hoe je meedoet aan de actie. Ook kan je daar een gratis verzendlabel aanvragen.