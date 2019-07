Zo ga je zonder stress op reis en ontvang je € 5 shopkorting

Flair & Schiphol

Vlieg jij deze zomer vanaf Schiphol naar je vakantiebestemming? Dan begint de voorpret al op de luchthaven. Met deze tips ga je relaxed en goed voorbereid op reis. Al op Schiphol kan je vakantiemodus op AAN.

Maak een checklist

Maak een lijst met alles wat je absoluut niet mag vergeten. Wist je dat de tandenborstel het vaakst vergeten wordt? Gevolgd door opladers, bikini’s, zonnebrillen en zonnebrandcrème. Ondanks je checklist toch wat vergeten? Go and let go. Op Schiphol vind je alles wat je nodig hebt voor een onbezorgde vakantie.

Pak in als een pro

Neem je alleen handbagage mee? Let dan vooral op je toiletspullen. Voor vloeistoffen en crèmes is de max 100 ml. Stop ze bij elkaar in een hersluitbaar, doorzichtig zakje. Medicijnen en babyvoeding mogen ook mee, net als een schaartje of vijl. Zorg dat het scherpe deel niet langer is dan 6 cm. En koop je na de security dat heerlijke parfum? Zolang het verzegeld is en je een geldig aankoopbewijs hebt, mag het gewoon mee.

Kom niet te vroeg en niet te laat

Niks erger dan lang wachten of juist haasten als je het vliegtuig moet halen. Check daarom voor vertrek op schiphol.nl/summer hoe druk het is op jouw reisdag. Dan weet je hoe laat je het beste aanwezig kunt zijn en heb je op Schiphol nog tijd om winkels te ontdekken of misschien zelfs een lekkere stoelmassage te nemen. Stoelen bezet houden hoeft dus echt niet.

Yes, Summer Wishlist!

Wij keken alvast even op schiphol.nl/summer en kregen het behoorlijk warm van al die zomerse aanbiedingen. Onze wishlist?

1. De Ray Ban New Wayfarer, met 25% korting!

2. Populaire Hugo Boss Femme parfum met € 49,30 korting

3. Deze blauwe Instax camera van Fuji (of een van de andere vijf fijne kleuren)

4. Hét zomerboek van dit jaar

Vul maar aan! En bekijk álle summer musthaves van tevoren. Hadden we al gezegd dat een goede voorbereiding het halve werk is?

Shop met € 5 korting

De laatste summer musthaves koop je op Schiphol met € 5 korting. Het enige wat je hoeft te doen is van tevoren je persoonlijke kortingsvoucher aanvragen. Laat je voucher zien in een van de winkels en je ontvangt € 5 korting bij een minimale besteding van € 25 aan drank, chocola, parfum, cosmetica en zonnebrillen.

Meer zomertips?

Ontdek alle bagageregels, securityinformatie, musthaves en must-sees op Schiphol via schiphol.nl/summer