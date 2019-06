Zo bespaar je maandelijks tot wel 50 euro op je vaste lasten

Flair & Aegon

Of je nu wat financiële tegenvallers hebt gehad of simpelweg maandelijks wat meer geld over wil houden: besparen op je vaste lasten is áltijd een goed idee. Maar hoe dan, zul je misschien denken. Die maandelijkse hypotheek moet toch betaald worden? Besparen kan altijd, je moet er alleen wél wat moeite voor doen. En weten waar je wel en niet op wilt besparen.

Veel mensen vinden dit lastig om te bepalen. Ze leven vooral in het nu en vergeten dat besparen soms nodig is om jezelf voor te bereiden op de toekomst. Wil jij jezelf testen en erachter komen of je een kortetermijndenker bent of een spaarder? Doe dan de Goed met geld-test van Aegon. Door de test krijg je een beter inzicht in je financiën én ontvang je tips om jezelf voor te bereiden op de toekomst.

Wil jij sowieso besparen op je vaste lasten? Vergeet dan zeker niet om onderstaande tips door te lezen.

Zorgverzekering



Op je zorgverzekering kun je op verschillende manieren besparen. Zo loont het om elk jaar over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Online zijn er verschillende vergelijkers te vinden bij wie je kunt checken welke verzekeraar het goedkoopst is voor jouw zorgbehoefte. Daarnaast kun je bij alle verzekeraars je zorgkosten in één keer betalen in plaats van per maand. Het voordeel hiervan is dat je korting krijgt op je premie die kan oplopen tot enkele tientjes per jaar.

Energierekening



Net als met je zorgverzekering kun je jaarlijks wisselen van energieleverancier. Doe dit ook zeker: zo profiteer je jaarlijks van een aanbieding voor nieuwe klanten. Je nieuwe leverancier regelt automatisch dat je contract bij je oude energieleverancier wordt opgezegd, wel zo handig.

Abonnementen

Zit jij al een tijd lang bij dezelfde telefoon-, tv- en internetprovider? Onderzoek eens of je over kunt stappen naar een andere provider, die een soortgelijk abonnement aanbiedt voor een lagere prijs.

Vraag jezelf ook af of je het specifieke abonnement wel nodig hebt. Als je van jezelf weet dat je niet zoveel data gebruikt, hoef je niet per se een abonnement te hebben van 50 euro per maand. Hetzelfde geldt bij andere abonnementen, zoals een sportabonnement. Neem alleen een duur sportabonnement als je zeker weet dat je er gebruik van gaat maken.

Boodschappen



Op boodschappen kun je héél veel besparen. Check wekelijks de aanbiedingen in diverse supermarkten en sla een voorraadje in. Maak altijd van tevoren een lijstje van wat je nodig hebt en doe geen boodschappen als je honger hebt, zo voorkom je impulsaankopen. Kijk ook vooral naar de (huismerk)producten onderin de schappen in plaats van op ooghoogte – die zijn namelijk een stuk voordeliger.

Verzekeringen



Niet alleen je zorgverzekering, maar ook je andere verzekeringen kun je eens goed onder de loep nemen. Betaal je niet te veel? Hebben je partner en jij niet per ongeluk allebei een inboedelverzekering afgesloten? Als dit het geval is, kan je kiezen welke van de twee je houdt. Let er wel op dat de inboedelverzekering voldoende dekking geeft. De waarde van jullie spullen samen is natuurlijk hoger dan voorheen.

Wil jij goed worden met geld? Dat doe je zo



Zijn al je verzekeringen nog up-to-date? Hoeveel geld gaat er maandelijks uit naar de boodschappen? En kan dit voordeliger? Aegon begrijpt dat geldzaken lastig en ingewikkeld kunnen zijn. En dat we het regelen van de financiën liever uitstellen. Daarom hebben ze de Goed met Geld-test in het leven geroepen, zodat je binnen een mum van tijd beter inzicht krijgt in je financiën. Want geld besparen begint tenslotte bij het inzichtelijk maken van je behoeften, inkomsten en uitgaven.