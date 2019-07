Zo beleef je deze zomer Afrika in eigen land

Flair & Beekse Bergen

Als je kinderen hebt, is de lange zomervakantie hét moment waarop je eindelijk echt tijd hebt voor elkaar. En liefst wil je dan herinneringen maken die tot ver na de zomer blijven. Of nog beter: een heel leven lang. Dat kan dichter bij huis dan je denkt.

Nieuwe dingen meemaken, de natuur opzoeken en ondertussen nog wat opsteken ook: zet deze zomer in het teken van avontuur. Dat avontuur vind je een stuk dichter bij huis dan je denkt. In Beekse Bergen beleef je met het hele gezin een safari terwijl je je vergaapt aan weidse vlaktes en uitgestrekte savannes. Na een autorit van maximaal drie uur voel je je al gauw heel ver weg van thuis.

Safari zoals jij het wilt

Wat voor safari het wordt, is aan jullie. Je kunt de eigen auto pakken, maar ook in de safaribus stappen waar een ranger alles vertelt over de wilde dieren in het park. Ontspannen doe je tijdens een boottocht langs alle bijzondere plekken. Echte avonturiers verkennen de savannes te voet. Je ontmoet leeuwen, hyena’s, pinguïns en olifanten in hun habitat. Tijdens de voederpresentaties langs de route leren jullie alles over het eetgedrag van de dieren. Of boek een gamedrive waarin je met een ranger in een open Land Cruiser off-road gaat. Dichter bij de dieren kom je niet.

Summer of Africa

Dit alles vind je ‘gewoon’ in Brabant. En deze zomer wordt extra speciaal want Beekse Bergen staat namelijk in het teken van ‘Summer of Africa’. Het park is dan tot 20.00 uur open zodat je langer van je safari kunt genieten. Op de African Summer Square roosteren je kinderen marshmallows op een Afrikaanse barbecue terwijl jij nipt van een cocktail. Het is tenslotte vakantie. Zin in een beetje Afrikaans entertainment, kom dan op zaterdag naar het Afrikadorp of het Kongoplein en sluit de dag feestelijk af tijdens het eindconcert. Je waant je even Meryl Streep in ‘Out of Africa’.

Tickets

Summer of Africa vindt van 13 juli t/m 11 augustus plaats in Safaripark Beekse Bergen. Tijdens deze weken is het park geopend van 10.00 uur tot 20.00 uur. Wil je het avontuur zo lang mogelijk rekken? Op het Safari Resort Beekse Bergen overnacht je tussen de wilde dieren. Of kies voor een verblijf op Vakantiepark Beekse Bergen Bestel je tickets naar een onvergetelijke zomer online met korting.