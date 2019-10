Flair & Kortingscode

De donkeren maanden komen met rasse schreden dichterbij. Tijd om het gezellig te maken in huis. Dit zijn de woontrends voor dit najaar.

Behangen die muur

Niet alleen in de woonkamer, ook in de badkamer mag je losgaan met behang. En schuw vooral een beetje kleur niet. Laat je de kleuren van je behang terug komen in de rest van je interieur, dan verbindt je de verschillende ruimtes met elkaar. Super stijlvol.

Meer kleur in huis

Okergeel, donkerpaars, donkergroen, petrol, beige, pasteltinten. Beken kleur en voer deze kleur volledig door in je huis, oftewel tint op tint. In deze woontrend kies je kleuren uit dezelfde kleurgroep en die laat je overal terugkomen, zelfs in de kleinste details. Maar vergeet ook de muren niet. Allemaal een andere kleur? Waarom niet.

Als het maar rond is

Rond staat voor warm, gezellig en zacht. En dat is wat je nodig hebt als het buiten guur is. Een ronde tafel op een rond vloerkleed? Ja! Ronde spiegels aan de wand, ronde kussens op de bank, een ronde poef? Doen. Rechthoekige vormen maken steeds meer plaats voor ronde vormen en wij juichen dit alleen maar toe.

Into the jungle

De plant staat als een huis en laat zich ook in de herfst echt niet wegjagen. Sterker nog, we stekken dat het een lieve lust is dus het worden er voorlopig alleen maar meer. En een beetje buiten binnen is geen overbodige luxe in de herfst. Ook in prints zien we flora (en fauna!) terug. Dekbedden, kussen, behang, we halen de natuurlijk letterlijk in huis.

Een vleugje glamour

Dit najaar zien we veel kleurrijke, luxe stoffen zoals velours en fluweel. De accessoires zijn steeds vaker van goud (ok, een dun laagje goud). En dat ziet er al snel behoorlijk twenties uit. Haal dan ook gerust je vintage velvet spulletjes van zolder want die mogen weer helemaal. Nieuwe gordijnen nodig? Wij zeggen velours. Qua kleur hoef je daarmee niet all out te gaan, zo blijft de aandacht gefocust op de rest van je interieur.

