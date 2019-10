Wokken 2.0: zo word jij een expert in de keuken

Flair & BK

Dat zouden we vaker moeten doen: een lekkere, gezonde en snelle maaltijd wokken. Bij BK maken ze dat nu wel héél makkelijk.

De Aziatische keuken staat volop in de spotlights en we worden overspoeld met de heerlijkste recepten voor snelle en gezonde wokgerechten uit bijvoorbeeld China, Korea of Vietnam. Die je heel goed in eigen keuken kunt bereiden. Op naar de toko of supermarkt dus, want dankzij de Wokarang van BK word jij in no time een ware wokmaster. Flair helpt je alvast op weg naar een geweldige #Woktober.

1. Kies de beste ingrediënten



Wokgerechten zijn vaak lekker eenvoudig. De lijst met ingrediënten is kort, en de dingen die je nodig hebt (denk aan sesamolie, teriyakisaus of rijstazijn) kun je keer op keer opnieuw gebruiken. Maar wil je in recordtijd een ware smaakbom op je bord hebben liggen, dan is het slim om te investeren in goede producten. Op naar de toko dus, waar je je kunt laten voorlichten over de fijnste azijn, de perfecte chilisaus of de ideale woknoedel. De verse ingrediënten (zoals gember, knoflook en citroengras) kun je meestal gewoon bij de supermarkt halen.

2. Haal deze musthaves in huis

Een rol keukenpapier, en een scherp mes. Een gekke combi misschien, maar met deze twee musthaves zorg je wél voor de beste wokervaring. Met dat mes snijd je al je groente snel en vakkundig in even grote stukken. Met de keukenrol dep je je groente, vlees, vis of andere ingrediënten vooraf droog. Zo voorkom je dat ze liggen te stomen in je wok, en krijg je de smakelijkste en snelste wokresultaten ooit.

3. Zorg voor de fijnste wok

Twee bekende knelpunten tijdens het wokken: de wok moet ontzettend heet blijven. En je keuken ziet er na zo’n supersnelle kooksessie uit als een oorlogsgebied. Dat hoeft dus niet meer. BK ontwierp speciaal de BK Easy Induction Wokarang, een wok voor alle warmtebronnen die beide problemen elimineert en elke thuiskok omtovert in een bekwame chef. Dankzij het revolutionaire design van de wok met een komvormige rand kun je alles in je wok makkelijk omdraaien met een spatel. Hierdoor hoef je de wok ook niet meer op te tillen van je warmtebron, waardoor hij zo heet mogelijk blijft. Resultaat: je gerecht staat sneller op tafel, en je fornuis blijft gegarandeerd schoon. De pan kan bovendien gewoon, hup, in de vaatwasser.

Happy #Woktober!