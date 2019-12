De place to be deze winter? Maastricht!

Flair & Maastricht Marketing

Waarom zou je ver gaan, als je één van de mooiste, romantische steden gewoon in eigen land kunt vinden? Ga deze winter een lang weekend of midweek naar Maastricht en laat je verrassen door wat deze stad allemaal te bieden heeft. Vijf redenen waarom Maastricht dé place to be is deze winter.

1. De lichtjesroute

Ja, het is net zo romantisch als het klinkt: de lichtjesroute. Dit is een speciaal uitgestippelde route die je langs alle mooi verlichte plekjes in de stad voert. Terwijl je door prachtige authentieke straatjes loopt, en Maastricht van haar mooiste, magische kant ziet. (tot 7 januari, Magische Lichtroute)

2. Kerstconcerten van André Rieu

Fan van André Rieu? Dan is er goed nieuws: hij geeft namelijk maar liefst drie kerstconcerten in Maastricht – op 21, 22 en 23 december. Het MECC wordt omgetoverd tot een heus winterpaleis met ijsbanen, kroonluchters en sneeuw. Waar mooier om te genieten van al zijn fijne kerstklassiekers?

3. Winterfestijn op het Vrijthof

Er is een waar winterfestijn gaande op het Vrijthof. Met een superhoog reuzenrad, een overdekte schaatsbaan, een kerstmarkt met souvenirs, en verschillende kraampjes met glühwein en andere lekkernijen. Oh, en dan is er ook nog de Oostenrijkse Schirmbar: dé plek voor een knallende après-ski party. (t/m 31 december)

4. De kerststallententoonstelling in de Sint Servaasbasiliek

De Sint Servaasbasiliek is de oudste basiliek van Nederland en hét icoon van Maastricht. Die mag je dus niet missen. En de kerststallententoonstelling al helemaal niet; in de basiliek zijn kerststallen van over de hele wereld te zien. (Dagelijks tussen 12:00 & 17:00 uur)

5. Het Sphinxkwartier & Mosae Forum

De meest upcoming wijk van Maastricht: het Sphinxkwartier. Hier ontdek je een nieuw lichtkunstwerk met bijzondere live acts. Verder is winkelcentrum Mosae Forum een hotspot, want daar geniet je van live optredens en exposities.

Het is onmogelijk om aan de Magie van Maastricht te ontsnappen deze winter! Dus pak je kersttrui in, neem je geliefdes mee, en genieten maar. Lees meer op magischmaastricht.nl