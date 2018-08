Winnen: Deel jouw 3 leukste foto’s en maak kans op een Canon PIXMA-printerpakket en eeuwige roem

De telefoon van de meeste vrouwen staat er boordevol mee: foto’s van bijzondere (oke, ook gewoon random) momenten met vriendinnen. Van dat weekendje weg naar Portugal, tot je verjaardagsfeest, tot de romantische bruiloft van je beste vriendin. Best jammer dat die foto’s vaak gewoon op onze telefoon blijven staan…

Flair samen met Canon

Samen met je vriendin speciale herinneringen van lang geleden ophalen? No problem! Je kunt jouw foto’s van je smartphone in een handomdraai printen met een Canon PIXMA-printer. Zo stelen jouw mooiste herinneringen straks thuis de show.

Herinneringen maken

Op welke manieren je je foto’s een mooi plekje kunt geven? Wij geven je een aantal tips:

Foto’s doen het altijd goed in mooie lijsten; dus zoek een pareltje uit en klaar is Kees.

Plaats je mooiste foto’s op een zogenaamd schilderijplankje.

Creëer een fotowand met je favo foto’s.

Plak ze old skool in een fotoboekje; zo kun je er altijd eenvoudig doorheen bladeren.

Zet of hang je pareltjes in een speciale decoratie kast.

Jouw mooiste drie

Wil je zelf ook aan de slag met het printen van je leukste foto’s? Dat komt goed uit want we organiseren samen met Canon een winactie. Het is toch veel leuker om je mooiste herinneringen fysiek een plekje te geven? En dat wordt met deze winactie misschien wel héél makkelijk. Wil je meedoen? Upload dan nu je drie mooiste herinneringen op www.mijnmooiste3.nl en maak kans op Canon PIXMA prijzen, zoals een Canon PIXMA-printerpakket. En het allerleukste: als jouw foto’s worden uitgekozen, dan gaan wij deze samen met jou vereeuwigen in Flair! Een kritische jury zal hierover oordelen, dus wees origineel en creatief met jouw verhaal.

Wat kun je winnen:

Jouw dierbaarste foto’s vereeuwigd in Flair

Een Canon PIXMA-printerpakket ter waarde van €260,-. Het pakket bestaat uit een Canon PIXMA-printer type TS8151 met een selectie fotopapier van verschillend formaat en een extra setje inkt. Bekijk via deze video hoe gemakkelijk en snel je foto’s kunt uitprinten.

PS Vergeet je inzending niet met je vriendinnen (en natuurlijk ook je vrienden!) te delen via #mijnmooiste3.