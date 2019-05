Wil jij nog voor de zomer afvallen? Dat doe je zo

Flair & Cambridge Weight Plan

De zomer komt steeds dichterbij en dit betekent dat de stranden en terrassen steeds vaker vol zullen stromen. Heerlijk, die dagjes uit – vooral als je lekker in je vel zit. Heb jij het gevoel dat er nog wat kilo’s af kunnen voordat je de zon opzoekt? Cambridge Weight Plan geeft je 5 tips.

1. Vermijd suikerhoudende drankjes op het terras



In de zomer kun je met een suikervrije leefstijl soms het gevoel krijgen dat er niets meer ‘mag’. Veel cocktails en andere zomerse drankjes bevatten namelijk vrachtladingen suiker. Gelukkig zijn er genoeg gezonde alternatieven te bedenken die net zo lekker zijn. Neem bijvoorbeeld eens een groot glas ijswater met citroen, sinaasappelschijfjes of verse munt in plaats van een glaasje cola.

2. Drink voldoende water

Voldoende water drinken is belangrijk. Ook om af te vallen. Drink daarom een glas als je opstaat, bij elke maaltijd en probeer tussendoor ook zoveel mogelijk te drinken. Vind je het lastig om aan je dagelijkse behoefte te komen? Plak dan een notitie op je beeldscherm om jezelf er aan te herinneren dat je water moet drinken. Ook kun je kruiden en fruit toevoegen aan een glas water, om een lekkere smaak te creëren.

3. Begin aan een bootcampklasje

In de winterperiode had je waarschijnlijk geen zin om te sporten: het was koud, nat en er was genoeg te zien op Netflix. Maar nu de eerste zonnestralen doorkomen begint het misschien wel bij je te kriebelen. Want eigenlijk is het ook best leuk, in een groepje buiten jezelf afmatten. Wie weet ontmoet je nog leuke nieuwe mensen!

4. Let op je koolhydraatinname

Koolhydraten behoren tot een gezond voedingspatroon. Let er alleen wel op dat je de juiste binnenkrijgt. Er zijn namelijk langzame en snelle koolhydraten. Langzame koolhydraten worden door je lichaam trager verteerd, wat als voordeel heeft dat je lichaam langzamer energie vrijgeeft en je langer een verzadigd gevoel zal hebben. Langzame koolhydraten vind je in volkorenproducten, zoals zilvervliesrijst en volkoren brood, maar ook in fruit, peulvruchten, melk en yoghurt. Snelle koolhydraten vind je vooral in snoep, koek en frisdrank, maar ook in witte pasta en wit brood. Ga dus altijd voor volkoren en eet zo min mogelijk bewerkte producten.

5. Volg het Cambridge dieet

Steeds meer vrouwen kiezen voor het Cambridge dieet om nog voor de zomer hun ideale gewicht te bereiken. Het Cambridge Weight Plan Stappenplan® is maatwerk: er wordt gekeken welke stap het beste aansluit bij jouw levensstijl en je uiteindelijke doel. Afvallen doe je onder begeleiding van een consulent, dus je staat er niet alleen voor.

En er is nog een heel groot voordeel: bij Cambridge word je geholpen om ook ná het dieet op gewicht te blijven. In het stappenplan is namelijk ook het samenstellen van dagmenu’s meegenomen, waardoor je gestimuleerd wordt om het hele jaar gezond te blijven eten.

Meer weten of een afspraak maken?

Ga naar www.cambridgeweightplan.nl en vind een Cambridge consulent bij jou in de buurt.