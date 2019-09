Wat doe jij als je kind wordt geconfronteerd met criminaliteit?

Flair & Meld Misdaad Anoniem

Het is misschien nog een ver van je bed show maar stel dat je kind over aan paar jaar in aanraking komt met jongeren die zich met de verkeerde dingen bezighouden. Wat doe je dan? En wat als je de dader kent? Uit onderzoek van Meld Misdaad Anoniem blijkt dat dit een groot dilemma is onder ouders.

Maar liefst 58% van de ouders maakt zich zorgen over jeugdcriminaliteit, zo blijkt uit het onderzoek van Meld Misdaad Anoniem onder lezeressen van Libelle.nl en hettestpanel.nl. Driekwart van de ouders vindt dan ook dat crimineel gedrag onder jongeren aangepakt moet worden.

Als je kind maar veilig is

De veiligheid van je kind gaat boven alles. Je wilt dat je kind veilig is op school, onderweg naar school en in de buurt. Toch wordt in sommige wijken collectief gezwegen, terwijl er zware delicten plaatsvinden. En zo bepalen soms hele jonge daders de norm in een wijk. Terwijl je met een melding helpt om criminaliteit een halt toe te roepen en nieuwe slachtoffers kan voorkomen.

Ken jij jonge daders?

Ken jij een tiener die weleens strafbare feiten pleegt? Uit het onderzoek van Meld Misdaad Anoniem blijkt dat ruim een kwart van de respondenten jongeren kent met sterk afwijkend en verkeerd gedrag. 29% kent iemand die een strafbaar delict heeft gepleegd. Van de ouders die een delictpleger kennen, wonen de delictplegers in 47% van de gevallen in de buurt. Daarnaast heeft 27% van de ondervraagden een kind dat andere jongeren kent met sterk afwijkend en verkeerd gedrag. Ook jouw kind kan in aanraking komen met ‘verkeerde vrienden’.

Jouw eigen kind en criminaliteit

65% van de respondenten bespreekt het onderwerp criminaliteit met zoon of dochter, met als belangrijkste doel: beschermen. Heb jij al eens nagedacht hoe je dit onderwerp straks bespreekbaar wilt maken? Ga je je kind stimuleren er over te praten? Openheid werkt vaak het beste. En stimuleer je kind vooral een voorval met je te bespreken.

Meld bij Meld Misdaad Anoniem

Zou jij een melding of aangifte doen van een strafbaar feit van iemand die je kent? Meld Misdaad Anoniem is het onafhankelijke meldpunt (en is dus géén politie) waar je anoniem informatie kunt doorgeven over mishandeling, overvallen, drugs of wapenbezit. Het team van medewerkers heeft maar één doel voor ogen: jouw anonimiteit beschermen. Met jouw melding lever je een bijdrage aan de veiligheid in jouw eigen omgeving en de veiligheid van je kind. Nu en straks. Meld Misdaad Anoniem is zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Je kunt daarnaast 24/7 online melden.